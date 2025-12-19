構築安全通學環境 內政部：補助逾4千萬元 優化健行路行人動線

內政部國土管理署中區都市基礎工程分署長陳俊雄今（十九）日出席「臺中市北區健行國小校園周邊通學道路及人行道改善工程」完工祈福典禮。國土管理署表示，本案補助臺中市逾四○四八萬元，以「人本、安全、無障礙」為核心理念，針對健行路及其周邊通學動線進行全面升級，包括拆除老舊天橋並移除地下道入口，調整步行動線規劃，同時增設路緣斜坡及優化無障礙環境等，提供民眾與學童更安全友善的通行空間。

國土管理署說明，本工程範圍包含健行路九六四巷至梅川東路共1.17公里，以及梅亭街至健行路一四○公尺，針對十七處路口進行行人安全精進措施，並優化人行道逾2.45公里；另調整八十九處路緣斜坡、優化通行無障礙環境，並擴大路口等待街角、退縮行穿線及調整行走動線，同時搭配纜線下地作業二公里等，預期能解決健行國小周邊受限老舊天橋墩座占用人行道與步行空間狹窄的問題，降低人車衝突，並使道路景觀更整齊、視距更開闊，提升整體通行品質與市容。

國土管理署指出，近年來中央對臺中市多項道路及人本環境建設均給予補助與支持，透過「永續提升人行安全」、「提升道路品質2.0」、「均衡城鄉村里道路改善」等計畫，補助臺中市超過一○七億餘元，協助地方提升城市整體通行品質，未來中央與地方將持續合作，加速改善交通瓶頸、擴大人行空間，精進安全設施、建構更安全、友善的人本通行環境，降低交通事故風險，讓學童能安心上下學，也讓所有用路人都能享有更舒適、安全的城市道路。

今日出席貴賓，包括臺中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣、臺中市北區長戴燕如、內政部國土管理署中區都市基礎工程分署長陳俊雄與地方民意代表等共同參與。