槍傷後臉部全碎裂！三總跨科團隊用3D列印重建 讓25歲軍人一年後重返人生
三總整形外科利用3D列印與虛擬手術規劃重建患者碎裂顱顏骨骼，讓手術角度與位置更精準。（攝影／陳稚華）
一聲槍響後，他的世界全然碎裂。
一名25歲的志願役士官因長期情感困擾與憂鬱症所苦，某日在衝動下持T91步槍自戕。強大衝擊力道造成臉部嚴重粉碎性創傷，下顎、顏面骨破裂移位，鼻與硬顎消失，呼吸道阻塞，甚至腦組織暴露。當他被緊急轉送至三軍總醫院燒燙傷中心時，已瀕臨生命邊緣。
然而，這場足以摧毀未來的意外，卻成為他「重生」旅程的開端。
在三總整形外科、神經外科、口腔外科、耳鼻喉科、胸腔外科等跨團隊合作下，醫療團隊運用3D列印輔助導航與多階段重建手術，成功重塑他的面容與功能，讓患者在一年後重新回到社會。
這不只是手術成功，而是醫療科技、精準計畫與團隊默契共同完成的「顱顏藝術」。
3D列印導入顱顏重建，從虛擬模型到真實骨骼的精準重塑
三軍總醫院整形外科主治醫師徐國峰指出，傳統顱顏重建需仰賴醫師經驗，在手術中反覆調整骨骼角度，不僅耗時，也難以達到百分之百密合度；尤其顱顏結構牽涉呼吸、咀嚼、顏面比例，一點誤差都可能影響一輩子。
為提升精準度，三總率先將3D列印模型與虛擬手術規劃（Virtual Surgical Planning, VSP）導入顱顏重建流程。徐國峰表示，團隊會在手術前，先以影像建立骨骼的3D模型，再利用電腦軟體模擬重建後的形狀、角度、彎曲程度，並同步印製專屬於患者的手術模板。
他指出，以下顎重建為例，下顎是影響外觀輪廓與咬合功能的關鍵骨骼，但外形複雜、角度多變，過去若以腓骨移植，醫師須在手術中不斷調整角度才能「拼湊」出適合的下顎形狀。透過3D列印模板，移植骨段的位置、切割角度都能在術前規劃好，進手術房時「照圖施工」，大幅縮短時間，也使咬合與外型更接近原貌。
徐國峰強調，「對病人來說，這不只是恢復外觀，而是找回生活的功能與尊嚴。」
徐國峰表示，歷經3D導航輔助手術、肋骨重建與皮瓣整形，患者逐步恢復自然立體的顏面結構與功能。（攝影／陳稚華）
跨科團隊並肩作戰，面對最艱難的顱顏創傷
患者送至三總時，顏面骨粉碎性骨折、鼻部與口腔結構缺損、腦部暴露、呼吸道堵塞，甚至因大量組織缺損而無法進食，狀況極其複雜。三總立即啟動跨科部會議，制定長期重建策略。
徐國峰表示，整形外科以股前外側游離皮瓣（Anterolateral Thigh Flap, ALT flap）重建鼻中隔、硬顎及其他缺損區域；神經外科則負責顱骨清創、止血與人工腦膜覆蓋；耳鼻喉科、胸腔外科與口腔外科同時支援呼吸道建立、感染控制及口腔功能重建。
他也強調，重建不是一次完成，而是數個月、甚至長達一年的接力過程，包括：
．第一階段：搶救生命、清創、止血、重建呼吸道
．第二階段：顱骨重建、腓骨移植重塑下顎
．第三階段：ALT皮瓣填補缺損、重建口腔與鼻腔隔間
．後續階段：多次皮瓣調整、骨骼精修、鼻重建、美觀調整
經歷多次內視鏡追蹤與修整，患者的皮瓣存活良好，呼吸、發聲、進食等功能逐漸恢復，甚至在術後5個月接受鼻重建手術，使外觀比例更接近自然。如今重建滿一年，他已重新走入社會。
口腔外科率先穩定患者咬合基準，避免後續語音、進食及顏面比例失衡，為顱顏重建奠定關鍵基礎。（攝影／陳稚華）
重建不只是「接回去」，是醫學與美學的精雕
徐國峰表示，現代顱顏重建已不僅是「讓他活下來」或「把缺的補回去」，更是一項講究功能與美感的醫學藝術。
醫療團隊遵循國際重建原則“Replaced like with like”，以最接近原構造的組織修補缺損，以保留原本的功能與外型。
在本案例中，醫師以3D虛擬模型模擬患者原本的額鼻骨，依面部黃金比例設計植入物角度與長度，輔以肋骨雕刻、結構式隆鼻等技術，讓新生的面部線條更自然、立體。
「重建就是將醫學、美學與工程學整合。」徐國峰表示，團隊不只是「拼裝」，而是在塑造新的結構，讓患者能夠再次抬頭、再次被看見。
從國家皮庫到燒燙傷中心，打造重建安全網
徐國峰也強調，三總能承接高難度顱顏重建，來自於完善的後勤與專業支援，包括燒燙傷中心BC-ICU、國家級皮膚銀行（國家皮庫）以及高風險手術照護團隊。BC-ICU提供無菌環境、傷口照護、感染控制；國家皮庫在病患缺乏足夠自體皮膚時提供暫時性皮膚覆蓋；而專職復健與語言治療團隊，則協助患者重建咬合、吞嚥和發聲。
徐國峰表示，重建成功關鍵在於「即時評估、跨科合作、精準計畫」。
而隨著Brainlab顱顏導航系統等高階設備引進，三總顱顏重建正朝向更精準、更智慧的方向邁進。未來，醫師將能透過虛擬手術模擬（VSP）、即時導航定位、個人化3D列印植入物，及AI輔助顱顏比例預測，來提升顱顏骨折、腫瘤切除後重建與外傷重建的精準度與安全性。
3D列印模型結合虛擬手術規劃，能精準模擬患者缺損的顱顏骨骼。（攝影／陳稚華）
從破碎的臉龐，到能再次被看見的生命
原本因創傷失去顏面、失去希望的患者，如今已能正常進食、工作，並在心理層面逐漸恢復自信。
「覺得這整個過程很特別，也是第一次住院住這麼久。受傷也算滿特別的，其實有一點小驕傲，因為沒有人受這種傷還能活下來，而且整個手術跟後續療養都很成功。」患者感性地分享，雖然因神經被破壞，嗅覺沒辦法重建、偶爾會鼻塞，但活下來並恢復容顏已是奇蹟。
徐國峰表示，整形外科、神經外科、口腔外科、胸腔外科與耳鼻喉科齊力合作，分階段完成清創、顱骨重建與皮瓣修復，手術才能如此成功。（攝影／陳稚華）
顱顏重建不只是把骨頭接回去，而是把一個人的生活、身份與尊嚴重新拼起來。而3D列印、跨科合作與精準手術，正讓更多「破碎的人」重新有勇氣走回生命舞台。
三總顱顏重建團隊的故事，持續在手術房裡上演，希望讓每一張曾被摧毀的臉，再次重生。
