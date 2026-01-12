槍傷後遺症！連勝文揭鼻過敏苦挺蔣萬安

▲頭部槍傷毀鼻腔！連勝文揭「極度過敏」多年折磨，挺蔣萬安無菸城。（圖／記者葉政勳攝，2025.10.18）

[NOWnews今日新聞] 台北市長蔣萬安今（12）日表態，將推動「台北無菸城市」政策，預計於年底前提出具體方案。前國民黨副主席連勝文提及十幾年前因頭部槍傷影響到鼻腔留下後遺症，對於菸味等特殊氣味極度過敏。他坦言，平常參加應酬或公開活動，如果和吸菸者處於一室，對他而言簡直是折磨，好幾次因為受不了菸味，被迫提早離場向主人告辭。

對氣味的敏感不僅限於國內，連勝文表示，連在美國街頭行走時，三不五時聞到大麻味，也會被嗆到不停打噴嚏，他認為蔣萬安推動的政策，對像他一樣害怕或不喜歡菸味的民眾而言，是天大的好消息。他提出具體建議，希望北市府在推動政策時，能參考國外規劃室內吸菸室，讓吸菸者與非吸菸者實質分流，才不會強迫不抽菸的人吸入二手菸。

連勝文強調，理想中政府官員應濟弱扶傾，但在現實社會中，能幫人民解決「困擾的問題」就是認真做事。他直言，對於中央的許多權貴高官來說，菸味問題或許只是小事，但正是這種小事影響人民日常。他諷刺，最怕官員「小事不做、大事做不好，甚至惹事生非」，認為蔣萬安能從基層需求出發，才是真正有在做事的官員。

