槍傷意外導致「面目全非」！跨科整合＋3D列印重塑生命與臉龐

【健康醫療網／記者陳靖安報導】一名因槍傷意外，導致顏面骨骼粉碎、呼吸道阻塞， 甚至腦部直接暴露的患者，傷勢嚴重到幾乎「面目全非」。面對這高難度的創傷意外，三軍總醫院結合整形外科等多科別團隊，利用3D列印輔助導航技術與精準的皮瓣修復，成功為這名傷患進行多階段顱顏重建，協助個案在術後一年重返社會，也讓外界見識到，台灣在顱顏創傷重建領域的實力。

跨科聯手搶命 3D 列印提升顱顏重建精準度

收治此病例的三軍總醫院整形外科徐國峰醫師指出，當初這名傷患送抵燒燙傷中心後，院內即召開跨科治療會議，集結整形外科、神經外科、口腔外科、耳鼻喉科與胸腔外科等專業，並率先導入3D列印模型與虛擬重建技術，在術前先模擬患者下顎、額鼻骨結構；術中再依模板精準切割，縮短手術時間，大幅提升密合度。

徐國峰醫師提到，3D 列印模板，可協助規劃腓骨移植的角度與位置，縮短手術中對於骨骼的調整時­間，也能使重建後的外觀更自然、咬合功能更穩定。

結合醫學與美學 3D虛擬模型打造自然立體五官

至於鼻中隔與硬顎的破損，徐國峰醫師表示，整形外科團隊是以股前外側游離皮瓣（ALT flap）進行重建；神經外科則負責顱骨清創與人工腦膜修補。經多次手術後，該名患者的皮瓣完整存活，也逐步恢復呼吸、進食與外觀。

在完成傷患基礎生理功能重建後，三總醫療團隊更進一步以「Replaced like with like」（以相似組織修補缺損）為原則，用3D虛擬模型重現額鼻骨缺損，再依照「面部黃金比例」，設計植入物角度與長度，同時搭配手雕肋骨與結構式隆鼻技術，讓患者重獲立體又自然的五官。

邁向智慧手術新時代 顱顏導航系統提升重建精準度

徐國峰醫師強調，這次重建成功的最大關鍵，在於「即時評估、跨科合作與精準計畫執行」，背後仰賴燒燙傷中心BC-ICU與國家皮庫等專業後盾，使急救、手術、術後照護可以無縫串接。

徐國峰醫師表示，期盼透過虛擬手術規劃與即時導航，讓未來在執行顱顏重建、骨折治療與腫瘤切除後修復，可以更加精準與安全，也為患者開啟更多重生的可能。

《健康醫療網》提醒您：若您或身邊親友有心理困擾，可撥打安心專線1925（依舊愛我）、生命線1995或張老師1980，尋求專業協助。

