槍傷粉碎臉骨 三總3D列印模擬虛擬頭骨助重獲五官

（中央社記者曾以寧台北26日電）臉遭槍傷仍可重建顏面。三軍總醫院日前接獲遭槍傷導致臉骨粉碎、腦部直接暴露的患者，醫療團隊透過3D列印模型輔助手術規劃，成功讓患者重獲自然五官比例，如今已可重回社會。

三總整形外科主治醫師徐國峰今天在治療成果發表記者會上分享，這名25歲男性患者被轉送進三軍總醫院燒燙傷中心時，臉骨粉碎、呼吸道阻塞，腦部甚至直接暴露於空氣中，顏面嚴重受創，讓他也深感震撼「這種傷勢只在教科書上看過」。

廣告 廣告

徐國峰回憶，當時男子生命徵象已穩定，不過因其額、鼻骨等組織嚴重受損，且多重軟組織缺損，醫療團隊立即召集整合神經外科、口腔外科、耳鼻喉科、胸腔外科與整形外科等啟動跨科部治療會議，分階段進行清創、顱骨重建及皮瓣修復，展開一場結合科技與人性的「重建之戰」。

其中，整形外科以「股前外側游離皮瓣」重建鼻中隔與硬顎缺損；神經外科則負責顱骨清創與人工腦膜覆蓋，最終達成外觀與功能的雙重修復。

考量傳統顱顏重建手術需仰賴醫師經驗反覆修整骨骼角度，耗時且密合度受限，三總整形外科團隊運用3D列印模型輔助手術規劃，在術前以虛擬重建技術模擬下顎、額鼻骨等結構，術中依模板精準切割骨骼，大幅縮短手術時間並提升重建準確性。

徐國峰指出，雖然3D列印模擬技術都已成熟，但過往國際案例中，較少見用於大面積創傷中。針對此個案，醫療團隊更首次運用3D虛擬模型，以虛擬成年男性頭骨為重建模板，模擬患者缺損的額鼻骨，並依面部黃金比例設計支撐性植入物的角度與長度，結合手雕肋骨重建與結構式隆鼻技術，讓患者重獲自然立體的五官。

徐國峰指出，患者術後皮瓣存活良好，歷經多次皮瓣整形與內視鏡追蹤，順利恢復呼吸與進食功能；後續更接受鼻重建手術，恢復良好外觀。在接受約10次大小手術後，現在重建滿1年，已經順利重回社會，除因鼻神經受損失去嗅覺，及因沾黏較容易鼻塞外，恢復狀況穩定。（編輯：李錫璋）1141126