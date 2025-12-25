《槍彈辯駁》系列銷量破千萬！新作2026年發售、二代直播全解禁

《超級槍彈辯駁2》任天堂Switch版遊戲畫面。圖／傑仕登提供

由 Spike Chunsoft Co., Ltd. 開發發行的知名推理解謎遊戲《槍彈辯駁》系列，於今年 11 月迎來發售 15 周年紀念。官方今（25日）宣布，全系列 5 款作品的全球累計銷量已於 12 月 10 日正式突破 1,000 萬套。為慶祝此里程碑並推廣 IP，官方同步宣告放寬系列第二部作品《超級槍彈辯駁2 再會了絕望學園》的遊戲實況規範，即日起全章節內容皆可公開直播，並預告新作《超級槍彈辯駁 2×2》將於 2026 年正式推出。

《槍彈辯駁》系列首作《槍彈辯駁 希望學園與絕望高中生》自 2010 年 11 月 25 日在 PSP 平台發售以來，憑藉獨特的美術風格與高速推理玩法，迅速累積龐大粉絲群。該系列至今共推出 3 款本傳、1 款外傳及 1 款衍生作品，並橫跨 Nintendo Switch、PlayStation、Xbox、Steam 及手機雙平台等多種裝置。除了遊戲本體，官方亦積極執行跨媒體計畫，涵蓋電視動畫、漫畫、小說及舞台劇，相關周邊商品同樣買氣長紅。

針對備受玩家期待的系列新作，Spike Chunsoft 證實《超級槍彈辯駁 2×2》預定於 2026 年上市。官方強調，未來將持續致力於「槍彈辯駁」IP 的培育，透過推出多樣化產品與行銷措施，回應全球玩家長達 15 年的熱情支持。

在遊戲推廣策略方面，官方今日正式宣布放寬《超級槍彈辯駁2 再會了絕望學園》的影音發布限制。該作於 2012 年首發，隨後移植至各大現行平台，是系列中極具人氣的作品。考量到解謎遊戲的特殊性，過去官方為避免劇透影響玩家體驗，嚴格規定僅能直播或發布至第一章為止的遊戲內容。

然而，隨著系列邁入 15 周年及新作消息公開，官方決定調整策略。即日起，玩家與實況主可公開《超級槍彈辯駁2》從序章至結局的完整遊玩影片。Spike Chunsoft 表示，希望藉由放寬規範，讓更多人能透過實況感受遊戲中充滿魅力的角色互動，以及劇情轉折帶來的驚訝與感動，進一步擴大該系列的影響力。



