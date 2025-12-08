槍手出國「受訓」.安家費數百萬 跨國狙殺集團分工細膩

高雄市 / 綜合報導

這起高雄槍擊案，是跨國計畫性犯罪，殺人集團分工細膩，區分為五大核心犯罪架構，主謀范嘉榮找上27歲的槍手楊云豪，為求殺人計畫成功，先安排楊云豪到東南亞受訓，訓練射擊技巧，結訓後再返台執行任務。警方研判，光是給殺手的安家費用估計數百萬，加上過程相關花費開銷，這個「賞金獵人」直逼千萬元；而槍手楊云豪自知要亡命天涯，犯案前8小時，特地繞往新竹和妻子在街頭相擁告別，這畫面如今也曝光。

心狠手辣的槍手，犯案前自知將要亡命天涯，要再返台不易，因此犯案前到新竹與妻子訣別，下車後在街邊與她相擁告別，犯下多起小案件他轉變成殺人槍手，整起案件只許成功不准失敗，因此主嫌7月曾把楊云豪送至東南亞受訓射擊技巧，回國後才執行命令，研判是有拿到數百萬安家費。

高雄市刑警大隊大隊長鄢志豪說：「范姓主嫌均在北部初步我們了解他是沒有幫派註記，但是我們了解他後面應該是有哪一支會。」

整起案件的拼圖也逐漸完整，主嫌是26歲的范嘉榮，他今年4月開始預謀，犯罪集團分為五大核心架構，槍手集團是規劃與執行任務，徵信社、權利車集團等，是在事前掌握作息，以及後續載送、藏匿工作，一行人分工縝密，不排除背後還有未落網的藏鏡人。

高雄市刑警大隊大隊長鄢志豪說：「分析查出接應車輛有13輛，斷點17處。」整個過程他們設下17個斷點，槍手逃亡生活，現在也曝光，由6名共犯接應，一路從南至北，最後再回東港偷渡出境，高雄市刑警大隊大隊長鄢志豪說：「主嫌犯嫌案發當天即搭乘飛機逃往柬埔寨，槍手案發後亦搭船偷渡出境。」

就算計畫在再周全，在東港漁港周邊短短150公尺換3次車，但還是逃不過電眼，上船畫面全都錄。根據出境資訊顯示，主嫌在案發後不到半小時，就搭機從桃園出境飛至金邊，而巧合的是，槍手楊云豪則是在9月2日，從東港搭漁船偷渡，研判兩人都在柬埔寨，或是其他東南亞國家。

整個犯罪集團疑似找了多名槍手參與整起計畫，但最後僅由楊云豪單獨下手，現在刑事局啟動國際合作方式，協調當地司法單位，希望盡早將人逮捕到案。

