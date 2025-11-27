槍手逮到了！ 華府2國民兵中彈死 川普定調「恐攻」

美2名國民兵遭槍擊。（示意圖／路透社）





美國2名隸屬西維吉尼亞州的國民兵，26日在白宮附近遭到槍擊，因為傷勢過重，送醫後不治。官員透露，槍手是預謀伏擊，嫌犯在駁火中受重傷，目前已被逮捕。白宮在事件後立即啟動封鎖程序，美國總統川普已將事件定調為「恐怖攻擊」，並證實槍手是一名來自阿富汗的移民。

白宮外警笛大作，民眾驚慌拍下2名國民兵倒地不起，一旁的候車亭玻璃碎裂一地，現場一片混亂。

華府警方：「大家請往後退。」26日下午2點多，距離白宮僅僅2條街外的法拉格特廣場，驚傳國民兵遭槍擊案件，只見警方和國民兵一湧上前，有人抓手有人抓腳，過程中嫌犯不斷想掙脫最後還是被逮。

目擊民眾：「當時我在Uber車上，聽到碰碰2聲槍響，所以我探出窗看，看到有小孩大喊快跑快跑。」

目擊民眾：「是啊那場面太可怕了，看起來情況非常嚴重，至少其中一名國民警衛隊成員情況不妙，他動也不動。」

目擊者形容，前後至少聽到五聲槍響，中槍的國民兵頭部滿是鮮血。

華盛頓特區警察局執行助理局長卡羅爾：「今天下午大約2點15分，一名嫌疑人從角落處出現，舉起手臂並開槍射擊國民警衛隊成員。」

警方證實，中槍的國民兵1男1女，被緊急送醫後傷重不治，FBI指出，這是聯邦層級的重大刑事案，華府維安全面升級，目前白宮處於封鎖狀態。

美國國防部長赫格塞斯：「這名槍手以卑鄙懦弱的方式犯案，針對的正是美國最優秀的人，這只會讓我們更加堅定我們絕不退縮。」

消息一出防長震怒，下令增派500名國民兵進駐華府，而人在佛州過感恩節的川普還PO文狂嗆，槍手是畜生，並揚言要讓他付出極大代價。

今年8月開始，川普陸續在華府和芝加哥等地派遣大量國民兵，結果引發衝突，近期有聯邦法官裁定結束部署，但允許川普政府撤軍或提上訴，也因此川普下令成立國民兵應變部隊部署恐成常態化。

