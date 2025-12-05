槍手闖泳池要殺小兄妹！蓋牌2個月才曝光 台中警：有發新聞稿

10月10日傍晚6時許，台中市西屯區光明路一家親子游泳學校發生駭人聽聞的持槍攻擊事件。29歲陳姓男子在連續吸食20包毒咖啡包後情緒失控，攜帶改造手槍與26顆子彈強行闖入游泳池。

當時葉姓教練正在水深僅80公分的教學池指導一對7歲男童與6歲女童練習游泳。陳男突然跳入池中，迅速逼近6歲女童與教練，在水中拉動滑套並舉槍瞄準，隨即扣下扳機。教練見狀立即將女童拉到身後保護，同時發現男童正憋氣朝陳男方向游去，緊急將男童抓到身旁。幸運的是，槍枝卡彈未能擊發，槍身也掉進水裡。

教練把握機會，一手抓一名孩童爬上泳池逃離現場。陳男撿起槍枝後沿著泳池階梯追趕，不斷拉動滑套瞄準三人，第二次扣下扳機，但槍枝再度卡彈未擊發。

離開泳池後，陳男進入鄰近停車場繼續失控，揮舞槍枝並以槍托敲碎一輛轎車的擋風玻璃，車內的蔡姓車主與一名女童當場嚇壞。警方接獲報案後迅速趕到現場，以警棍壓制陳男並上銬逮捕。檢方隨後聲請羈押獲准，並於昨日依對未滿7歲之人犯殺人未遂罪從重起訴。

此案發生至今已近兩個月，卻直到起訴書曝光才被社會大眾知悉。立委蔡其昌看到新聞後表示震驚，質疑這起驚悚事件竟然可以兩個月後才讓市民知道。民進黨市議員蔡耀頡痛批，警方不但封鎖消息，轄區第六分局甚至在昨日還發布千字新聞稿，自詡為「掃黑、緝毒、肅槍、打詐」四邊形戰士，把重大治安事件包裝成浮誇的宣傳稿。

市議員陳淑華、周永鴻指出，當時市府揭露訊息只是輕描淡寫提及「砸車」、「毀損」，直到起訴書曝光才知是重大治安事件，質疑若非檢方起訴，市民要被蒙在鼓裡多久。

第六分局今日回應表示，事件隔日已發新聞稿展現積極作為，絕無隱匿。但據了解，警方一開始稱有主動告知媒體，後來才改口說是回應詢問的媒體，等同承認並非公開發布新聞稿。民代要求警方提出完整的治安檢討與改善措施，給市民一個交代。

