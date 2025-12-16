槍抵頭從家中押走！前議長張宏年曾遭薛球綁架勒贖3億 重金付贖生還

記者陳佳鈴／台中報導

2001年張宏年正值事業高峰，卻遭到惡名昭彰的犯罪集團首腦薛球及陳益華等人鎖定並綁架，還勒贖三億元贖金。（圖／資料照）

前台中市議會議長張宏年先生今(16日)上午病逝，享壽 73 歲。這位出身地方政治世家、縱橫臺中政壇數十載的重量級人物，一生經歷了從議會龍頭的巔峰到震驚全台的綁架案！2001年張宏年正值事業高峰，卻遭到惡名昭彰的犯罪集團首腦薛球及陳益華等人鎖定並綁架，最後付贖3千萬現金終於生還，這起案件不僅震動了中部地區，更是成為當時台灣治安史上的一大焦點。

張宏年遭薛球綁架案發生在2001年7月3日晚間。當天深夜，薛球、陳益華等綁匪集團成員，事先經過周密策劃與踩點，全副武裝地闖入張宏年位於台中市的住家。

綁匪集團進入住宅後，表示是友人「阿松」來找，張宏年還將兩人帶入房間內，不過沒多久就被頭抵槍強行押上車輛載離。據悉，綁匪行動迅速且手法專業，顯然是有備而來。

當天深夜，薛球（右）、陳益華（左）等綁匪集團成員，事先經過周密策劃與踩點，全副武裝地闖入張宏年位於台中市的住家。（圖／資料照）

張宏年遭綁架的消息迅速傳開後，立即驚動了中央與地方警政高層。由於張宏年身分特殊，是當時台中市的政治要角，警方立即組成專案小組。綁匪隨後向家屬提出3億贖金要求。在警方嚴密監控與指導下，家屬與綁匪展開了艱難而漫長的周旋與談判。家屬一方面要面對歹徒的威脅，另一方面則要配合警方的行動部署，壓力極大。

依據當時媒體報導，家屬依循綁匪指示的地點、時間和方式，完成了贖金的交付。在確認贖金到手後，綁匪集團為避免被警方追蹤，隨即在台中縣市交界將張宏年釋放。而薛球在綁架張宏年後聲名大噪，從此更出名。

薛球在綁架張宏年後聲名大噪。（圖／翻攝自搜狐）

根據當年媒體報導，薛球與陳益華落網後，薛球發監花蓮監獄後病逝，而陳益華還在獄中寫信給張宏年爆料，指出當年沒依照「台中方面」藏鏡人的指示殺張滅口，此人就出賣他與薛球，告知警方兩人下落，害他們被抓，「現在我想通了，願意將實情告知您，由您自行處理，出賣我之人，就是要您命之人。如您想知道是誰，因信上不方便寫，所以勞駕您來監獄一趟…」，試圖想跟張宏年見面。

當年這起案件轟動台灣，也驚動台中黑白兩道，張宏年的議員兒子張彥彤曾受媒體訪問時表示，當時他跟姐姐在美國念書，一直未被告知此事，直到爸爸獲釋，到美國看他才知道這件事，這件事後來影響父親很大，常常半夜驚醒。

而據政壇人士回憶，有次張宏年特別約了一位友人，提及這次事件，表示，「如果你曾被槍指著頭」，死裡逃生的事情都經歷過，還有什麼是更困難的事？而他用自己的例子來開解正面臨人生困境的友人，也讓友人獲得很大的啟示。

張宏年後來當到台中市議會議長，並在台中縣市合併升格後當過副議長，之後交棒給張彥彤，平常深居簡入，也少與外界接觸。至於當年綁架案是否真有藏鏡人？真相也隨著張宏年的病逝成謎。

