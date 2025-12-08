槍擊倒數8hrs！楊云豪新竹街頭「擁吻訣別」愛妻…隔日狙殺成功亡命天涯

記者洪正達／高雄報導

監視器拍下楊云豪做案前8小時在新竹街頭與愛妻擁吻訣別。（圖／翻攝畫面）

冷血槍手楊云豪在暗殺集團的縝密策劃下，成為「替身殺手」16槍狙殺通緝犯羅天義，後來也成功「坐桶子」偷渡，梳理楊男犯案後的背景，原來他過去混跡三重一帶，也涉犯過妨害自由、詐欺等，就在今年8月犯案前8小時前，還特別到新竹和妻子「十八相送」擁吻、告別。

據了解，身揹詐欺通緝的羅天義8月22日當天在左營區豪宅外遛狗，剛出門不久就遭遇楊云豪持槍擋住去路，最後被開16槍當場喪命，警方獲報後隨即撒出大批人力調閱監視器，清查所有軌跡，最後比對出槍手就是楊云豪，緊接著調查其背景後，發現他家住新北市，且並非獨立犯案，過程中有數名共犯協助接應、逃亡，最後還成功偷渡，由於全案無法偵審，檢方已在11月28日發布殺人通緝後，再於今日偵結起訴。

此外，梳理楊云豪背景，現年27歲在三重、土城混跡，20出頭歲還是小混混時就已涉及暴力討債、砸海產店、追逐砸車、詐團車手等等，由於都是涉及小案件，因此名號還不夠響亮，沒想到今年8月卻成了亡命天涯的殺人兇手。

根據專案小組掌握，楊云豪準備動手前8小時，先在桃園市搭上計程車前往新竹縣，但才上車沒幾分鐘隨即告知司機要下車買東西先等在路邊，但警方調閱監視器赫然發現，在這個空檔中，楊男早知做案後會偷渡出境，於是跟妻子在街頭擁吻、訣別，不久後楊男繼續搭車前往新竹，又換成另輛白牌車前往嘉義市殯儀館與接頭人會合。



就在8月22日清晨5點多，楊男將做案車輛開進羅男家附近的停車場待命，直到6點51分羅男現身執行狙殺，隨後就駕車離去，最後將該車停放在橋頭區一處偏僻的路旁，連同槍枝一同焚毀逃逸。

