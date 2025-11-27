槍擊國民兵嫌犯為阿富汗人 川普要求重審拜登時期移民

美國總統川普(Donald Trump)26日呼籲其政府重新審查在前總統拜登(Joe Biden)執政期間進入美國的阿富汗移民。

川普總統稱稍早在華盛頓發生的2名國民兵(National Guard)士兵遭槍擊事件是「恐怖行徑」(an act of terror)，並稱嫌犯是2021年從阿富汗入境。川普在一段從佛羅里達預錄的影片中表示：「這起令人髮指的攻擊是邪惡、仇恨的恐怖行徑。」

川普正在佛州度過感恩節假期。他說：「我們現在必須重新審查在拜登執政期間從阿富汗進入我國的每一個外國人。」

2名美國國民兵(National Guard)26日在華府市中心、白宮附近遭到槍擊、傷勢嚴重，官員稱這是一場針對性的預謀伏擊事件。嫌犯在攻擊中身負槍傷，已經遭到警方拘留。

根據兩名不願透露姓名的川普政府官員表示，調查人員已確認嫌犯為來自華盛頓州的29歲阿富汗公民拉坎瓦(Rahmanullah Lakanwal)。其中一名官員表示，這起攻擊正作為恐怖主義行為進行調查。

根據第二名官員的說法，拉坎瓦在2021年透過「歡迎盟友行動」(Operation Allies Welcome)進入美國。這個行動是拜登政府時期的一項計畫，旨在安置數千名在阿富汗戰爭期間(Afghanistan war)協助美國、但在美國撤軍後可能遭受塔利班(Taliban)統治政府報復的阿富汗人。拉坎瓦是在2021年9月8日從華盛頓杜勒斯國際機場(Dulles International Airport)通過程序入境。

根據這名官員的說法，拉坎瓦在2024年12月申請庇護，並在今年4月23日獲得批准，當時是川普總統重返白宮3個月後。拉坎瓦沒有犯罪紀錄。(編輯：許嘉芫)