槍擊國民兵嫌犯背景曝光 曾與中情局在阿富汗合作

29歲的拉坎瓦爾開槍襲擊正在巡邏的國民兵，他隨後中彈被捕，送醫治療。

美國官員指出，被控在華盛頓特區市中心槍擊兩名美軍成員的阿富汗男子，曾經與中情局在阿富汗共事。（戚海倫報導）

英國廣播公司BBC報導，嫌犯拉坎瓦爾從西海岸驅車數千英里，週三下午對兩名西維吉尼亞州國民兵發動伏擊式攻擊。他在距離白宮幾個街區的地方近距離對國民兵開槍。華府已經將本案定調為恐怖行動。

拉坎瓦爾在2021年根據一項目的在為阿富汗人提供特殊移民保護的計畫，來到美國，這項計畫在美國從阿富汗撤軍後實施。一位曾經和他並肩作戰的前軍事指揮官告訴BBC，在塔利班掌權前，成千上萬的人爭相逃離阿富汗，他曾經幫助守衛喀布爾機場的美軍，他也是GPS追蹤器專家。報導指出，拉坎瓦爾是五個孩子的父親，他九年前被招募到坎達哈打擊部隊第03部隊，這個部隊在當地被稱為蠍子部隊，最初隸屬於中央情報局，最終隸屬於阿富汗國家安全局情報部門。

美國總統川普呼籲加強打擊移民犯罪，美國各機構宣布，將對庇護申請和部分綠卡申請者進行額外審查。