槍擊案嫌犯收押後突身亡 檢方相驗釐清死因

嘉義一名羅姓槍擊嫌犯收押禁見後突因不明原因死亡，檢方表示將解剖釐清死因，查明真相。（圖：龐清廉攝）

嘉義縣大林鎮15日發生一起民宅槍擊案，涉案羅姓嫌犯被警方逮捕，移送嘉義地檢署偵訊後，聲請羈押禁見獲准。不料，羅姓嫌犯昨日在移送嘉義看守所前突感身體不適，送醫搶救仍然宣告不治。檢方今天（17日）表示，已經安排擇期解剖，以釐清確切死因。

檢方指出，羅姓男子涉於11月15日晚間，在嘉義縣大林鎮一處民宅外開槍。警方獲報展開追緝，當日就將嫌犯逮捕到案，並在其行經的產業道路旁查扣到做案用槍枝、霰彈與空彈殼。隔日，羅姓男子被移送嘉義地檢署，由檢察官詹喬偉負責偵辦。

檢察官複訊後，認定羅男涉嫌非法持槍，犯罪嫌疑重大，且所涉為五年以上重罪，有羈押必要，因此向嘉義地院聲請羈押禁見並獲准。然而就在晚間9點多，法院法警將嫌犯移交給嘉檢法警，準備送往嘉義看守所時，羅姓男子突然表示身體不適，儘管緊急送醫急救，仍宣告不治。

嘉義地檢署今天完成相驗，並將安排解剖，以釐清羅男的死亡原因。檢方強調，會秉持客觀、公正原則查明真相。（龐清廉報導）

中廣新聞提醒：刑事訴訟法第154條第1項規定：「被告未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪。」