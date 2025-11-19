即時中心／徐子為報導



嘉義一名涉嫌槍砲案件、自稱罹患癌末的57歲羅姓男子，16日遭嘉義地檢署聲押禁見，嘉義地院裁准羈押。孰料他被往看守所前，突然於嘉檢拘留室內昏倒，經急救後仍不治，醫院初判氰化物中毒；不過嘉檢今（19）天解剖，已初步排除死因為氰化物中毒，並已採檢體病理切片檢查與毒藥物檢驗，以釐清確切死因。





嘉檢表示，57歲羅男相驗案，經法醫於今天解剖相驗，胃部無明顯杏仁味，初步排除是氰化物中毒引起；肺臟兩側均肺水腫，且心臟心室肥厚及脂肪浸潤；至於確切死因，尚須採集檢體的病理切片檢查與毒藥物檢驗結果，才能判斷確切死因。



另外，羅男被查獲時，自稱罹患大腸癌末期，嘉檢也澄清，經檢視大腸，並未發現羅男有大腸癌病症，也無發現身體有其他傷勢。



嘉義縣民雄警分局15日晚間10時30分許獲報，羅男於當晚10時在大林鎮一處民宅開槍，隨後警方依涉犯《槍砲彈藥刀械管制條例》罪嫌將羅男逮捕；並於翌（16）日凌晨零時許，在他駕車經過的產業道路邊，扣得槍枝1把、霰彈與空彈殼等證物。



警方隨後將羅男移送嘉檢偵辦，並依涉犯《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪嫌，向嘉院聲請羈押禁見羅男，法院隨後裁定羈押禁見，不過16日晚間要把人送進看守所前，他突然在嘉檢的拘留室中昏倒，法警隨即撥打119將人送醫，但最終仍宣告不治。



嘉檢說明，羅男到案時，隨身物品都依法檢搜，且羅男在拘留室等待檢察官開庭，並無異狀。



法院表示，羅男遭檢方聲押送到地方法院後，也是依法落實檢搜，並聘請律師辯護；事後檢視羅男在地院拘留所內監視器畫面，並無異常舉動，且無疑似服藥動作，與律師互動也正常。



羅男所委任律師表示，與羅男互動過程中，並無見到羅男有服藥舉動；羅男在開羈押庭時，曾陳述已罹患癌症末期，但沒就醫，無法提出證明。







廣告 廣告

原文出處：快新聞／槍擊案嫌犯裁定羈押後暴斃 死前自稱「癌末」真相曝

更多民視新聞報導

滲透無所不在！「中製AI」多手法危害國安 賴清德籲：國人避免下載

偷臭？黃國昌送鄭麗文「這物」 網友留言：諷她腦袋裝水泥

鄭黃會拚2026大選合作 鄭麗文：藍白是「主流民意」、雙邊智庫政策對接

