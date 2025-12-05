槍擊案「落衰」盧媽2028？憨川預言盧市府一招洗輿論！

論壇中心／綜合報導

台中市長盧秀燕4日大動作接受報紙專訪，拋出「第四次政黨輪替」劍指2028總統選舉，同時間台中市卻驚傳國慶日有孩童遭男子持槍扣扳機，事件竟拖2個月才曝光，挨轟「蓋牌」。對此，民進黨立委王義川破解盧秀燕治理城市話術，就是把事件化成「台北人批評台中不好」；資深媒體人陳東豪也直指，當年新北市長侯友宜挑戰總統大位時，也是因治安事件「落衰」，被外界認為不適合當總統。

王義川在《台灣向前行》節目中指出，網路上有人在統計，台中幾乎每個禮拜都有人跳樓，溪河或公園裡常出現浮屍、而且警方紀錄沒有他殺跡象，很少看到有一個地方，譬如台北市、新北市有這樣的狀況。當外界在講台中市不好，指的是「市政府治理」、市府態度是不對的，但是盧秀燕會轉化成「台北人在批評台中不好」，「我們台中很好，你們台北人不要一直講我們台中不好」。

王義川更預言盧秀燕的下一步，今天我們討論治安問題，台中市府接下來就會說「那些人在看衰台中」，「台中沒有不好、一切欣欣向榮，住在台中很幸福」這些文宣又會出現，然後就怪反對者「一直在說台中不好」。王義川直指，台中市並沒有不好，而是台中「盧秀燕的城市治理」出了問題。

資深媒體人陳東豪補充，2023年新北市長侯友宜競逐大位、出訪新加坡時，土城有一名17歲少年拿衝鋒槍對著當鋪店面掃射，過程中還從容地換彈匣，當時是上班時間，很多人看到他做案，而侯友宜就是這時開始倒楣的，因為侯友宜是警察出身、英雄形象，很多人就講他德不配位，可以當市長，但無法當總統。陳東豪痛批，盧秀燕專訪起手式，在講綠營執政的治安不好時，妳自己的城市就出問題。

