槍擊犯移移送看守所前死亡 嘉檢這麼說

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

嘉義一名羅姓男子15日在嘉義縣大林鎮一處民宅與人發生酒後衝突，羅男並到民宅外開槍，嘉義縣警民雄分局循線逮捕羅男，移送嘉義地檢署遭聲押獲准，不料，羅男在拘留室突口吐白沫，緊急送醫搶救不治，醫院初步診斷是服用氰化物中毒身亡，家屬質疑檢警竟未發現死者身上放有不明藥物，導致羅男死亡，嘉檢今（17）日澄清指出，將於19日解剖釐清死因，目前無法確定羅男是否服藥，將啟動行政調查。

嘉檢指出，民雄分局於11月15日晚上10時30分許，接獲民眾報案，被告羅男於同日晚上10時許，在嘉義縣大林鎮某處民宅外開槍1發，涉有違反槍砲彈藥刀械管制條例案件。警方於15日晚上11時30分許攔查被告，於16日凌晨0時許，在其駕車行經之產業道路路邊扣得槍枝1把、霰彈8顆及空彈殼1顆，並以現行犯逮捕被告。

警方16日下午2時許，移送本署內勤檢察官詹喬偉偵辦，經檢察官於同日下午6時許複訊後，認被告所涉違法持有槍枝，犯罪嫌疑重大，係有期徒刑5 年以上重罪，有羈押之原因及必要，聲請嘉義地方法院羈押禁見獲准。

之後於16日晚上9時15分許，地院法警將被告移交本署法警交接過程中，羅男表示身體不適，法警隨即撥打119救護專線送醫，急救無效死亡。

嘉義市警局第二分局於同年月17日上午報由本署外勤相驗，安排19日解剖，確認死因，以護社會公義與法治價值。

至於家屬質疑，羅男大腸癌4期，已經穿尿布，身體狀況並不好，不解為何一定要收押？也提到羅男身上可能藏有疑似氰化物的不明藥物，為何沒被搜出、發現？因此導致男子死亡。

嘉檢表示，目前尚無法確認羅男是否有服用不明藥物，加上死者罹癌，還要進一步確認大腸癌末期藥物的藥理現象。至於檢身程序，因死者只是嫌疑人，非受刑人，檢方程序不會跟受刑人一樣，對於家屬有疑慮，會以調字號展開行政程序的調查，另解剖時也會採檢體進行毒藥物檢驗。

