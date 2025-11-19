槍擊犯移送看守所前死亡 解剖竟無大腸癌病症 15

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

嘉義縣大林鎮一處民宅與人發生酒後衝突，並到民宅外開槍的羅姓男子，嘉義縣警民雄分局循線逮捕羅男，移送嘉義地檢署遭聲押獲准，不料，羅男在拘留室突口吐白沫，緊急送醫搶救不治，由於羅男自稱大腸癌4期，嘉義地檢署今（19）日安排解剖，卻未發現死者有大腸癌症狀，確切死因待毒藥物檢驗結果出來做綜合判斷。

檢察官與法醫解剖檢視，並未發現羅男大腸有癌症病症；肺臟兩側呈肺水腫，心臟有心室肥厚與脂肪浸潤，但均無法直接指向確切死因，另先前醫院記載「疑似氰化物中毒」說法，法醫解剖未發現類似跡象，讓羅男死因再添疑點，將等毒藥物檢驗、病理切片分析出爐後才能綜合判定。

據悉，羅男的大腸沒有相關跡象或任何開刀跡象，其他臟器也沒發現腫瘤，但因羅男從警訊到檢察官複訊，甚至到法院都說自己有大腸癌，現除等病理切片報告出爐，也會調閱羅男相關就醫紀錄。

此外，檢方調閱拘留室監視器，當下未發現羅男有服藥的行為，因此「疑似氰化物中毒」說法，檢方將深入查證。

民雄分局於11月15日晚上10時30分許，接獲民眾報案，被告羅男於同日晚上10時許，在嘉義縣大林鎮某處民宅外開槍1發，涉有違反槍砲彈藥刀械管制條例案件。警方於15日晚上11時30分許攔查被告，於16日凌晨0時許，在其駕車行經之產業道路路邊扣得槍枝1把、霰彈8顆及空彈殼1顆，並以現行犯逮捕被告。

警方16日下午2時許，移送本署內勤檢察官詹喬偉偵辦，經檢察官於同日下午6時許複訊後，認被告所涉違法持有槍枝，犯罪嫌疑重大，係有期徒刑5 年以上重罪，有羈押之原因及必要，聲請嘉義地方法院羈押禁見獲准。

之後於16日晚上9時15分許，地院法警將被告移交本署法警交接過程中，羅男表示身體不適，法警隨即撥打119救護專線送醫，急救無效死亡。

