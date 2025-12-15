槍案6小時後 竟還搞不清狀況! 美布朗大學慘案 校長被問現場竟答 :「我不知道」

美國常春藤盟校布朗大學（Brown University）於 13 日發生嚴重校園槍擊事件，造成 2 名學生死亡、9 人受傷，傷者全數為布朗大學學生。警方已拘留一名「關係人」，案件震撼全美。 圖 : 達志影像/路透社

[Newtalk新聞] 美國常春藤盟校布朗大學（Brown University）於 13 日發生嚴重校園槍擊事件，造成 2 名學生死亡、9 人受傷，傷者全數為布朗大學學生。警方已拘留一名「關係人」，案件震撼全美。然而，事件後的校方應變與資訊揭露方式，同樣引發高度爭議。

在槍擊案發生約六小時後，布朗大學校長帕克森出面接受媒體提問，卻坦言自己「不知道」教室內實際發生了什麼。有記者當場質疑：「恕我直言，槍擊案已經發生 6 個小時，您竟然不知道教室裡的狀況，這怎麼可能？」校長僅重複回應「我不知道，我不知道」，記者隨即直言「這令人擔憂」。相關畫面曝光後，引發輿論對校方在重大危機中是否出現領導與資訊斷鏈的強烈質疑。

除了校長的失能表現，槍手在開火前的喊話內容，也成為另一項爭議焦點。部分目擊說法與網路流傳資訊指出，槍手在校園內開火前曾高喊「Allahu Akbar」（真主至大）。然而，美國主流媒體在相關報導中，僅以「槍手在開火前喊了什麼」等模糊描述帶過，並未明確提及相關語句或是否涉及阿拉伯語內容。

部分目擊說法與網路流傳資訊指出，槍手在校園內開火前曾高喊「Allahu Akbar」。然而，美國主流媒體在相關報導中，僅以「槍手在開火前喊了什麼」等模糊描述帶過，並未明確提及相關語句或是否涉及阿拉伯語內容。

《CNN》、《紐約時報》、《衛報》、《NPR》、《路透社》等主流媒體均大篇幅報導了這起校園悲劇，但對於上述喊話說法均未細說。相關情況引發部分輿論質疑，認為警方與掌控羅德島州的政治勢力，可能對敏感細節採取選擇性揭露。不過，警方與官方管道截至目前尚未對此說法做出證實或否認。

校方稍早透過官網發布聲明指出，9 名學生被送往當地醫院，其中 6 人狀況「危急但穩定」，另有 1 人情況危急、1 人穩定，還有 1 人經治療後已出院。聲明強調校方對受害者家屬表達哀悼，卻未進一步說明案發細節或校內第一時間的應變流程。

案發於當地時間下午 4 時 22 分，布朗大學發布緊急警報，通報巴魯斯與霍利工程大樓（Barus and Holley Building）附近出現「活躍槍手」。該棟建築為工程與物理系所在地，當時正值期末考期間，樓內原訂舉行兩場考試。校方要求學生鎖門、靜音、就地躲藏，並宣布期末考全面延期。

普羅維登斯警局副局長奧哈拉表示，警方正動用所有可用資源追查嫌疑人去向，目前尚未尋獲任何武器。市長布雷特・斯邁利（Brett Smiley）則稱，在案發後數小時內，未接獲顯示嫌疑人構成「持續且具體威脅」的可信情報，因此不認為有必要要求市民取消假期行程。

