槍械走火釀命案！花蓮警休假打獵誤擊友人 送醫不治身亡

即時中心／温芸萱報導

花蓮光復馬錫山今（15）日凌晨發生獵槍走火命案，鳳林分局51歲卓姓員警休假與友人上山打獵時，將已上膛獵槍立放在堤防邊，不慎倒地走火，子彈擊中61歲朱姓男子胸口，送醫後仍宣告不治。警方獲報後立即封鎖現場、保全證物，並與死者家屬聯繫慰問，全案依過失致死罪移送花蓮地檢署偵辦。

今日凌晨12點半左右，花蓮光復鄉大全街通往馬錫山約200公尺處產業道路，發生一起獵槍走火意外。鳳林分局51歲卓姓員警休假期間與友人上山打獵，不慎開槍擊中同行友人61歲朱姓男子胸口，經送醫搶救仍宣告不治。

據了解，卓姓員警為原住民，但當天持有的獵槍並未登記。昨日晚間22時左右，他與朱姓男子及吳姓男子共三人相約從萬榮見晴村山區出發，駕駛小貨車前往光復馬錫山環山產業道路打獵。

抵達馬錫山半山腰時，卓姓員警與朱姓男子下車上廁所。卓姓員警則將已上膛獵槍立放在堤防邊，未料獵槍倒地走火，子彈擊中朱男右胸，朱男當場倒地無生命跡象。卓姓員警急忙撥打119求救，消防人員到場先行急救後送往鳳林榮民醫院，但朱男到院前已呈OHCA，凌晨2點仍宣告急救無效。

鳳林分局接獲通報後，立即報請地檢署指揮偵辦，並趕赴現場勘查、封鎖現場並查扣相關證物，保全證據，同時指派專人與死者家屬建立聯繫，提供慰問與協助。分局表示，對事件深感遺憾，已成立專案小組全力調查，確保案件公正透明，釐清事發經過。全案依過失致死罪移送花蓮地檢署偵辦。

