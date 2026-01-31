槍殺保險公司CEO案 法官駁回「一控罪」、曼吉昂尚未判決已確定逃死

2024年12月槍殺聯合健康保險公司執行長湯普森的美國男子曼吉昂（右二），1月30日獲法官裁定駁回謀殺與槍械控罪，確定不會被判死刑。圖為法庭速寫。路透社



涉嫌於2024年12月在美國紐約槍殺聯合健康保險公司執行長湯普森（Brian Thompson）的男子曼吉昂（Luigi Mangione），其謀殺與槍械控罪30日遭法官駁回，意即他的其他控罪若成立，最重將被判處終身監禁，而不會被判死刑，這是聯邦檢察官的重大挫敗。

聯邦法的「暴力犯罪」定義成關鍵

路透社報導，紐約曼哈頓美國地方法院法官加內特（Margaret Garnett）表示，她感到受限於最高法院的前例，而必須駁回謀殺指控；她還表示，該項控罪在法律上與曼吉昂仍面臨的兩項聯邦騷擾跟蹤控罪不相容。

廣告 廣告

不過曼吉昂在州檢察官提起的另一起獨立案件中，仍面臨謀殺罪指控。

聯邦法律關於謀殺罪嫌的要求與相應的州法不同。加內特表示，聯邦法律要求，曼吉昂的謀殺與槍械指控必須與另一項暴力犯罪掛鉤。

但加內特指出，騷擾跟蹤並不符合這項要求，因為它既非「本質上」具有暴力性，也不總是出於故意。加內特承認，一般大眾可能會對這項控罪駁回感到困惑。

現若騷擾跟蹤罪名成立，年27歲的曼吉昂最重仍可能被判處終身監禁，且不得假釋。

聯邦檢察官真蒂萊（Dominic Gentile）在法庭聽證會上告訴加內特，政府尚未決定是否上訴。

曼吉昂的律師阿尼費羅（Karen Agnifilo）在聽證會後對記者表示，感謝加內特做出這項「令人難以置信」的裁定。當被問及曼吉昂的反應時，她表示：「我們都鬆了一口氣。」

2024年12月4日清晨，湯普森在曼哈頓中城的希爾頓飯店外遭曼吉昂槍殺。案發現場週邊的監視器影像顯示，案發前曼吉昂就到現場附近等待，作案後變換路徑與移動方式逃逸。曼吉昂在案發5天後在賓州落網，此後一直遭覊押。

儘管官方普遍曼吉昂譴責殺害湯普森的行為，但對於許多不滿醫療費用高昂和保險公司做法的美國民眾來說，曼吉昂已成為某種程度上的民間英雄。

法官提到「痛苦且奇怪」的法律分析

邁阿密大學法學教授森比（Scott Sundby）表示，加內特的裁定取決於最高法院的一項前例，該前例旨在限制聯邦檢察官，利用模糊的法規提出不當的暴力犯罪指控。

森比說：「雖然曼吉昂被指控的行徑，在一般人看來無疑是暴力的，但這並不是問題所在。法院擔憂的是檢察官使用定義模糊的罪名，這會賦予他們過大的權力。」

加內特已安排陪審團遴選於9月開始，庭審將於10月12日開始。

在長達39頁的裁定書中，加內特表示，聯邦檢察官只有在騷擾跟蹤指控符合暴力犯罪的定義下，才能追究謀殺與槍械控罪。

她表示，騷擾跟蹤指控不符合暴力犯罪定義，因為人們可能在未故意使用武力的情況下觸法。

加內特承認法律現狀存在「顯而易見的荒謬」，並表示沒有人會認真質疑曼吉昂被指控的行為是暴力犯罪行為，包括攜帶配有消音器的手槍，跨州殺害特定的醫療保健高層。

她說，她的分析在普通人以及許多律師和法官看來，可能會顯得「痛苦且奇怪」，且結果「違背了我們對刑法的直覺」。

但她表示，她的裁定反映「法院致力於忠實執行最高法院對本案指控的指令。法律必須是法院唯一的關注點」。

被告背包扣押的證據具有證據能力

在另一項裁定中，加內特駁回曼吉昂一方排除被捕時從背包中扣押證據的聲請。

曼吉昂辯稱，背包中發現的證據，包括一支9釐米手槍、消音器和日記帳目應被排除，因為警方是在沒有搜查令的情況下取得。

法官表示，當地警方搜索可能含有危險物品的封閉袋子是標準做法，且警方有合理理由進行搜索。她還表示，這些內容物最終也會透過聯邦搜查令被發現。

曼吉昂在曼哈頓的紐約州法院，也對另一起獨立的謀殺、槍械和偽造指控表示不認罪。此案尚未定出審判日期。該案檢察官在去年9月也遭遇挫敗，當時法官駁回對曼吉昂的兩項恐怖主義相關控罪。

更多太報報導

日相高市3月將訪美 日媒：川普政府擬以最高規格國賓接待

香港日圓搶案警逮6人 其一日本人佯裝受害者實為內應

港企特許經營權遭撤 巴拿馬運河暫由馬士基接手