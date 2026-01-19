槍殺前女友 駕車伴屍31小時

蔡姓男子在車上槍殺前女友，駕車伴屍31小時後，自撞路樹才被警方發現。台南地檢署19日偵結，依殺人等罪起訴。（本報資料照片）全國各縣市安心專線1925

60歲蔡姓男子與侯姓前女友有感情與金錢糾紛，去年9月20日兩人談判破裂，蔡男竟在車上槍殺侯女，再開車從嘉義市區載著侯女屍體回到台南柳營區，還吞下大把安眠藥，隔天駕車自撞路樹才被發現殺人伴屍31小時。台南地檢署19日偵結，依非法持槍、殺人等罪起訴，將由國民法官參與審理。

檢方起訴指出，持槍殺死前女友的蔡姓男子家住柳營區，自稱於犯下殺人案前，以10萬元向他已死亡的堂兄購得1把改造手槍及7顆子彈。

蔡男與侯姓女子原本同居，兩人因感情與金錢問題爭執不斷而分手，蔡男想挽回侯女被拒而心有不甘，去年9月20日凌晨1時許用Line邀約侯女見面，駕駛租用小客車帶著槍彈，前往嘉義市西區侯女住處，將她載往附近頭港支線道路談判。

結果2人再次發生口角衝突，蔡男情緒失控，凌晨2時52分許持預藏的手槍朝坐在副駕駛座的侯女頭頸部左側近距離開1槍，子彈自侯女左耳後方射入，造成腦部中樞神經嚴重損傷，當場死亡。

槍殺後，蔡男駕車載著侯女屍體離開嘉義，開車伴屍到處遊走，同日晚間7時許，在台南市柳營區八老爺抽水站附近吞服大量安眠藥後昏睡，隔天21日上午10時許，因意識不清開車上路、自撞電線桿後昏迷。

目擊民眾報案，警方到場發現蔡男意識不清，更駭人的是，副駕竟有遭槍殺的女屍，行凶槍彈還留在車上，將蔡男送醫並著手偵辦。台南地檢署偵查終結，認定蔡男涉犯非法持有改造手槍及子彈、殺人及危險駕駛等罪，依法提訴，移送台南地方法院由國民法官法庭審判。