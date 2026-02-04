槍殺前日相安倍判無期 山上徹也律師團提上訴

殺害日本前首相安倍晉三的兇手山上徹也。路透社



日本男子山上徹也因3年多前槍殺前首相安倍晉三，日前依殺人罪被判處無期徒刑後，辯護律師趕在今日（2/4）上訴期限屆滿的最後一天，以不服判決為由再次提起上訴，進入二審程序。

現年45歲的山上徹也於2022年7月，在奈良市近鐵大和西大寺站前，以土製槍枝射殺為參議員候選人助選的安倍晉三後被捕受審。奈良地方法院於上月21日以犯下殺人罪及違反《槍刀法》等罪名，依檢方求刑判處山上徹也無期徒刑。

辯護律師團今日以判決全面採納檢方主張為由，向奈良地院完成上訴程序。主任律師古川雅朗表示：「經與被告協商後，為爭取修正不當一審判決的機會，我們已經正式提起上訴」，但並未透露訴狀的具體內容。

廣告 廣告

日本放送協會（NHK）引述相關人士透露，山上徹也雖然沒有對無期徒刑的判決表達強烈不滿，但在收到許多要求繼續上訴的意見後，他已同意這項決定。

奈良地院審理期間，山上徹也以母親向「統一教」貢獻巨額捐款、導致家庭經濟陷入困境等為由，認定安倍晉三對該團體具影響力而懷恨在心，進而決定作案。然而，法院判決認為，被告成長經歷雖然存在諸多不幸因素，但安倍並無過失，且在為數眾多的場合發射多發子彈，極度危險。

二審將在大阪高等法院舉行，屆時將重新審視山上徹也的成長背景與案件關聯性，以及使用土製槍枝是否構成《槍刀法》所規定的「發射罪」等爭議。

更多太報報導

快訊／安倍晉三遇刺案宣判！ 被告山上徹也「遭判無期徒刑」

日前首相安倍晉三暗殺案 檢方對被告求處無期徒刑

暗殺安倍晉三兇手首度向家屬道歉 醫師：被告沒有精神障礙