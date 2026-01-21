槍殺安倍兇手被判無期徒刑 檢稱「戰後史無前例犯罪」

NHK記者永岡海在現場報導，「記者現在位於奈良地方法院，開庭到剛剛，法官終於對山上被告宣判，判處無期徒刑。」

根據日本媒體報導，山上徹也21日在法庭上低頭聆聽宣判，他不時左右輕微晃動頸部與頭部，嘴角緊繃，神情顯得僵硬。日本NHK的記者也轉述他在現場第1手的觀察。

永岡海描述，「因為我是坐在山上被告的正後方，沒辦法看到他的表情，只能看到他微微低下頭，沒有特別反應。」

NHK奈良分部記者山田雄大指出，「我從開庭開始約5分鐘，都待在法庭內。法官在說明宣判無期徒刑時，在起訴內容中針對2個爭議點，說明認同檢察官的論點。被告是一下抬起頭、一下垂著頭聆聽。」

安倍晉三2022年7月8日在奈良市街頭助選時，遭45歲的山上徹也孤狼式槍殺，經搶救仍不治身亡，終年67歲。而山上當場被制伏逮捕，隨後被控殺人及違反槍炮刀械等多項罪名。日本檢方強調，這是日本戰後史無前例的犯罪，對山上求處無期徒刑。

法院2025年10月開審，經歷15次聆訊，山上徹也承認殺人罪。但辯方強調，山上徹也的母親信仰統一教會，並捐贈約1億日圓，折合約新台幣2000萬元的捐款，家庭環境發生變化，他反對統一教會的哥哥輕生，促使他策劃進行報復。

辯方認為，被告為宗教傷害的受害者，即便判處最重刑度，也應限制在20年以內，希望法院允許被告在65歲前重返社會，使其能將遭受宗教傷害的經歷，轉化為貢獻社會的機會。至於為何要針對安倍晉三，山上徹也認為安倍晉三是統一教與政治關係的核心人物。

NHK社會組記者伊澤浩志分析，「因為是判處無期徒刑，這是依照檢察官求刑的刑罰判決。關於判刑爭議之處，大部分都是認同檢察官所主張的內容。」

這場宣判全日本高度關注，法院外21日一早就有大批民眾排隊等候抽取旁聽券，近700人爭取31個旁聽席位；也有一小群民眾到場抗議，認為對山上徹也求處無期徒刑的量刑太重。

