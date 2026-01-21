槍殺安倍晉三凶嫌判無期徒刑 安倍昭惠盼正視罪行承擔代價

圖為安倍昭惠去年9月出席政治大學「安倍晉三研究中心」成立大會。(記者方賓照攝)

〔駐日特派員林翠儀／東京21日報導〕日本前首相安倍晉三槍殺案被告山上徹也今天被奈良地院宣判無期徒刑，安倍遺孀安倍昭惠今天透過代理律師發表聲明，她希望被告能夠正視自己所犯下的罪行，切實地付出應有的代價。她也強調，今後也將繼續向前，承繼丈夫的遺志，珍惜每一天、踏實地生活下去。

安倍昭惠在聲明中說，隨著今日奈良地方法院作出判決，她感覺從丈夫突然離世以來的漫長日子，終於劃下了一個階段性的句點。

她感謝警察與檢察機關相關人員，在蒐集、整理大量證據並釐清事實經過上所付出的努力，也很感謝法官與陪審員們，進行了一場公平、公正的審理。尤其是陪審員們，在肩負工作與家務之餘，仍投入超過15天的時間參與本案審理，對此她深表感謝。

