槍殺安倍晉三！山上徹也首度向遺屬道歉 安倍昭惠今未到場

日本奈良地方法院正在審理前首相安倍晉三遇刺死亡案，今（4）日舉行第14次庭審。被告山上徹也首次向安倍的遺屬表達歉意與懊悔。他表示，對安倍晉三的遺孀安倍昭惠及安倍的家人沒有怨恨，但他的所作所為讓遺屬3年半來感到痛苦，對此非常抱歉，自己沒有辯解的餘地。

山上徹也（中）暗殺前日相安倍晉三。 （資料照／NNN）

根據《NHK》，45歲的山上徹也在今年10月的初次公開審理中，已承認所有犯罪事實，目前審理焦點集中在量刑輕重。今日是被告最後一次接受質詢，前一日利用受害者參加制度首次出席庭審的安倍昭惠今日未現身法庭。

廣告 廣告

當被律師問到其犯行讓「一條生命逝去，有什麼話想對安倍昭惠等人說嗎？」時，山上表示，「安倍昭惠女士以及安倍前首相的家人，我對她們沒有任何恨意，我殺了安倍前首相讓她們承受3年半的痛苦是毫無疑問的，我自己也有親人過世的經驗，真的非常抱歉」。

當檢察官詢問，「你是否認為犯下這起事件是好事嗎？」時，山上回答，「至少對我和（統一）教會的受害者而言，確實有這樣的一面，但整體而言涉及很多層面，無法一概而論」。

山上於2022年7月在奈良市以自製槍枝射殺正在為參議院選舉進行輔選演說的安倍晉三，被控殺人等罪名。本案預定於本月18日進行檢方求刑及辯方最終辯論，隨後結束所有審理程序。

延伸閱讀

川普晤黃仁勳讚他是個「聰明人」 清楚美晶片出口管制立場

嗆賴清德1.25兆軍購 神曲〈皇上有紙〉狠酸徐國勇廁紙論

「含淚出脫」輝達持股！軟銀集團孫正義：為下一階段投資布局