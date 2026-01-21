槍殺安倍晉三！槍手山上徹也遭判無期徒刑

▲日本前首相安倍晉三2022年遭槍擊暗殺，槍手山上徹也今（21日）遭奈良地方法院判處無期徒刑。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本前首相安倍晉三2022年遭暗殺身亡，槍手山上徹也遭檢方求處無期徒刑，奈良地方法院今（21日）宣判，判處山上徹也無期徒刑。

據NHK等日媒報導，45歲槍手山上徹也在2022年7月8分參議院選舉期間，在奈良用自製槍械暗殺正在助選的安倍晉三，根據起訴書內容，山上涉及殺人罪、槍砲刀械管制法違反、武器製造法違反、火藥類管制法違反及建築物損壞等共計5項罪名。

量刑的關鍵在於被告的背景和犯罪情況，以及使用自製槍械是否構成銃刀法的發射罪。

奈良地方法院審判長田中伸一今下午宣判，認定自製槍枝屬於「手槍」類別，構成銃刀法規定的「發射罪」，依檢方請求判處山上徹也無期徒刑，

審判過程中，山上徹也承認謀殺指控，稱由於母親信仰統一教會並向該教會捐贈巨款，導致家庭環境發生了變化，哥哥更因痛恨統一教會自殺身亡。

山上徹也原計畫襲擊統一教會高層幹部以重創該組織，但因新冠疫情導致總部設於韓國的教會幹部無法前往日本，他在案發前5天臨時改變目標，轉向安倍晉三下手，稱會將目標對準安倍，是認為他是教會與政治關係的核心人物。

檢方認為，山上徹也的犯罪行為源自他的自尊心及其他因素，成長經歷對其影響極其有限，也應考慮到在公眾面前使用自製槍械的危險性，以及首相在競選過程被暗殺等嚴重後果，稱是「戰後史無前例的犯罪」，並指被告沒有表現出任何深刻的自我反省，幾乎沒有改過自新的可能性，求處無期徒刑。

山上的辯護律師主張，他對統一教會的憎恨與槍擊安倍的行為存在直接因果關係，犯罪行為與被告的悲慘境遇直接相關，稱這是因失去未來而絕望導致的犯罪，希望山上徹也有機會利用自己遭受宗教迫害的經歷為社會做出貢獻，呼籲判處短於20年的有期徒刑。

另外，被告使用的自製槍械，是否屬於銃刀法管制範圍，當時法律規定，銃刀法僅適用於手槍、砲等4種類型的武器。檢方認為該自製槍械具有足夠殺傷力，符合砲的定義，辨方則稱不符合手槍或砲。

