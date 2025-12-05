槍殺安倍晉三?犯 首度對安倍遺族道歉

日本已故前首相安倍晉三遭槍擊案，4日進行第14次庭審，嫌犯山上徹也首度對安倍晉三的家人道歉。

日本前首相安倍晉三槍擊案，4日在奈良地方法院進行第14次審理。據日本媒體報導，被告「山上徹也」在法庭中，首度向安倍遺族道歉。山上徹也表示，他對於安倍昭惠及安倍家族，沒有任何怨恨，對於槍殺安倍晉三，他深感抱歉。

據日本媒體報導，辯護律師詢問山上，對於自己「奪走他人性命」的行為，有何感想時。山上徹也回應說，他造成了死者家屬的痛苦，是不爭的事實，他自己也失去過親人，因此知道無法為這種行為，尋找任何藉口。

此外，山上徹也並表示，在這起事件過後，日本政府下令解散統一教會，他十分感謝，也認為這對整個日本社會來說，也是「應該有的正常狀態」。