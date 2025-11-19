槍殺屋崙傳奇教練 嫌犯首次出庭 罪成或終身監禁

涉嫌槍殺屋崙傳奇美式足球教練畢姆（John Beam）的男子18日首次出庭。這起引起全國關注的謀殺案已促使阿拉米達縣地檢長大幅加強對槍枝犯罪的起訴力度。

聖荷西信使報報導，27歲的嫌犯小歐文（Cedric Irving Jr.）因一項謀殺指控和多項加重刑罰指控，18日在阿拉米達縣法院舉行的聽證會上接受傳訊。如果在審判中被判有罪，小歐文可能被判處終身監禁。

小歐文18日穿著綠色防護背心出席聽證會，在法官里雪（Michael T. Risher）面前接受傳訊，但始終保持沉默。在其公辯律師放棄正式提審程序後，法官下令將小歐文移送至聖塔麗塔監獄（Santa Rita Jail），不得保釋。法官將小歐文的答辯聽證會定於12月16日舉行。

為了支持這位已故教練的家人，今日法庭旁聽席上坐滿許多認識畢姆的人，包括從國家美式足球聯盟（NFL）球星林區（Marshawn Lynch）到畢姆40年前教導過的一名初中學生勞森（Martin Lawson）。

勞森在聽證會前說：「這真的很難讓人接受。畢姆怎麼會被槍殺？誰會槍殺他？我做夢也想不到會發生這種事！」

曾在90年代初屋崙天際線高中（Skyline High School）鼎盛時期擔任過畢姆的防守後衛和跑衛、兒子曾在萊尼社區大學（Laney College）為畢姆效力的的加德納（Damon Gardner）表示，畢姆對屋崙無數學生和球員產生了深遠影響。

信使報表示，畢姆生前是萊尼社區大學體育總監，最近剛從執教數十年的老鷹隊崗位上退休。畢姆本月13日在萊尼社區大學體育館中頭部中槍，隔日上午10時不治身亡。

經過大規模搜捕，包括調取東灣地區數百小時監視攝影機畫面，警方於14日凌晨4時左右在聖利安住（San Leandro）捷運站附近逮獲嫌犯小歐文，並在其背包中找到疑似凶器。消息人士透露，小歐文在承認開槍行凶時，指責畢姆對他施了「巫術」。

這起槍擊命案促使阿拉米達縣地檢長迪克森（Ursula Dickson）在本周宣布，將尋求恢復對涉及非法持有槍枝輕罪案件的強制性最低刑期。這項政策改變是對畢姆之死，以及上周在屋崙天際線高中發生的另一起非致命槍案的直接回應。

