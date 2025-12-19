槍殺日本前首相安倍晉三！山上徹也遭求處無期徒刑 明年1/21宣判

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

日本前首相安倍晉三2022年7月在奈良市遭槍擊身亡，嫌犯山上徹也遭逮捕後，被控殺人罪。奈良地院昨（18）日第15次開庭，檢察官表示，山上徹也犯下槍殺首相的罪行，犯行重大，因此對他求處無期徒刑。

山上徹也遭求處無期徒刑。（圖／路透社）

奈良地方法院昨（18）日針對前首相安倍晉三槍殺案進行第15次開庭，安倍晉三遺孀安倍昭惠未親自出庭，由律師代為宣讀被害人意見書。她在陳述中表示，自己在事件發生後突然成為被害者的遺屬，當下震驚到腦中一片空白，每當想起丈夫便忍不住落淚，但不希望懷抱憎恨或怨恨等負面情緒。安倍昭惠表示，失去丈夫的痛苦將會伴隨她一生，期盼山上徹也能正視自身行為並承擔相應罪責。

先前開庭時，山上徹也認了所有指控，卻透露兒時曾因母親信奉「統一教」而受苦，他的母親當年為表現自己是虔誠教徒，向教會捐出約1億日圓（約新台幣2千萬元），導致家庭經濟困頓。山上徹也的辯護律師昨堅稱，他的成長環境構成「兒童虐待」，因此行為雖不可原諒，但他的心理創傷與成長背景不容忽視，犯案動機與原委應充分納入量刑考量。

但檢方認為，山上徹也童年的不幸遭遇不應成為正當減刑理由，因此更重視案件的嚴重性。山上徹也在眾多民眾面前槍殺前國家元首，犯行嚴重，因此將作為一起單一被害人命案，要求法官從重量刑，求處無期徒刑，奈良地院則預定明年1月21日宣判結果。

