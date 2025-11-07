槍殺降兵犯戰爭罪 俄軍戰俘被烏克蘭法院判無期徒刑創首例
一名被烏克蘭俘虜的俄軍士兵，涉嫌在去年年初殺害一名已經棄械投降的烏軍，還企圖賴給其他已經陣亡的軍護，結果被3名同被俘虜的同袍指認。烏克蘭法院6日判處該名俄軍士兵無期徒刑，是俄烏開戰以來首個因為殺害降兵而被判處終身監禁的案例。
綜合英國廣播公司（BBC）與美國有線電視新聞網（CNN）報導，27歲的俄國士兵庫拉修夫（Dmytro Kurashov），於2024年1月6日上午在俄國東南部札波羅熱州（Zaporizhzhia）進攻烏克蘭村莊時，近距離槍殺了已經投降的41歲烏克蘭士兵霍德紐克（Vitalii Hodniuk），犯下戰爭罪。
據調查，霍德紐克在交火中耗盡彈藥，從掩體走出來時高舉雙手，明確顯示他未持有武器、打算投降，並且依照俄國士兵要求而跪下，但卻在跪下的同時，近距離被庫拉修夫以步槍擊斃，當場死亡。
庫拉修夫所屬部隊後來被烏軍擊潰，不少人被俘虜。庫拉修夫一度認罪，後來又翻供，聲稱他認罪只是為了加速審判進度，希望自己可以在俄烏換囚時獲釋；他堅稱，是一名俄國軍護（後來陣亡）槍殺了霍德紐克。
但庫拉修夫的說法，連自己人都聽不下去。另外3名被俘的俄國士兵作證，他們看見庫拉修夫呼籲敵軍投降，然後霍德紐克手無寸鐵、高舉雙手出現，當時附近也傳來爆炸聲響，大家忙著找掩護，雖然他們都沒有直接目擊庫拉修夫開槍，但槍聲響起時也只有庫拉修夫在那邊。
其中1名證人還指出，庫拉修夫指控的那名軍護，當時根本就不在現場。
庫拉修夫本人從未出庭作證。其律師稱，他已真心悔過，而且認為自己只是奉命「不留活口」。烏克蘭檢方則表示，庫拉修夫毫無悔意，在審判期間都顯得麻木冷漠。
庫拉修夫所屬的部隊是「風暴V」（Шторм-V），這是俄國開給罪犯爭取特赦的部隊，代表部隊成員都有犯罪前科。這支部隊通常沒有經過什麼戰場訓練，常被派去前線當砲灰，或者進行所謂「絞肉機」式的消耗打法。
庫拉修夫因竊盜罪而被判入獄，2023年11月與俄國國防部簽約入伍，代表他加入部隊不久之後就犯下殺害降兵的罪行。
據烏克蘭總檢察長辦公室今年稍早表示，截至今年5月5日，已針對268名烏克蘭降兵被殺害的案件，展開75項刑事調查。另一方面，俄國俘虜的烏軍也有人被指控處決戰俘，不過數量較少。
更多太報報導
紅海航道平靜沒多久 索馬利亞海盜再現入侵1油輪
稀土和核電不能受制！川普見中亞5國領袖 拉鈾礦大國哈薩克抗衡中俄
載安潔莉娜裘莉訪烏 閃兵役司機被抓包當場轉送徵兵處
其他人也在看
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
影/詐騙45億！太子集團豪乳助理「15萬交保」露齒燦笑
柬埔寨「太子集團控股」因涉跨國詐騙洗錢遭美國檢調起訴，檢警昨天（4日）查扣集團在台資產，總額逾45億元，拘留25名人，其中有11人移送北檢複訊，檢方複訊後諭知主嫌王昱棠等9人交保，其中包括太子集團主席陳志的陸籍親信李添，在台灣的助理劉純妤，她以15萬交保開心離開北檢。中天新聞網 ・ 1 天前
多年顧年邁母 「千萬信託」被獨漏 弟殺姐稱：太衝動
新北市三重發生一起駭人聽聞的殺人案件，肇因於家族千萬元信託金爭議。嫌犯因不滿年邁母親將千萬元資產設立信託，卻將受益人僅限於姊妹兩人而未包含自己，憤而持刀攻擊姊姊致死。據鄰居表示，平日嫌犯常照顧90多歲的母親，表現熱心友善，此次暴力行為令人震驚。事後嫌犯坦承行為太過衝動，對此深感後悔，但家庭已因此悲劇而支離破碎。TVBS新聞網 ・ 12 小時前
柯文哲好慘？太子集團詐45億「特助15萬交保」 醫對比嘆：在台灣好好讀書有什麼用
檢調偵辦太子集團跨國詐騙洗錢案，查扣不法所得超過45億元，昨（4）日拘提主嫌王昱棠等25名被告到案，其中一名外貌姣好的「爆乳特助」劉純妤15萬元交保後笑著離開，引發網友熱議。對此，胸腔科醫師蘇一峰在臉書發文嘲諷，對比前台北市長柯文哲找無金流，羈押了1年、7000萬交保，這群人詐騙45億最後15萬交保，在台灣好好的讀書有什麼用。由柬埔寨華人陳志主導的「太子......風傳媒 ・ 22 小時前
不滿音量太大！吃燒肉毆打鄰桌2男客 林思宏怒嗆：我禾馨集團
禾馨醫療集團前營運長林思宏，今年2月間在北市某間韓式燒肉店用餐時，疑因不滿鄰桌客人聲音太大，先掐住其中1名男客人頸部，再朝另名男客人揮拳，過程中他不斷飆罵「幹X娘」等語句，還怒嗆自己是禾馨集團，事後對方提告傷害等罪，台北地檢署偵辦期間，雙方達成和解，被害人具狀撤告，檢方予以不起訴處分。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
女兒邀跳舞「媽媽竟讓他當爸」！43歲母竟與14歲舞伴產子 DNA揭驚人真相
根據《紐約郵報》報導，這名母親名為羅賓．波爾斯頓（Robyn Polston），她於2025年11月3日（當地時間）被拘捕，面臨兩項與13至17歲未成年人發生性行為的刑事性侵罪名，以及兩項持有兒童色情物品的指控。根據《People》取得的起訴書指出，華盛頓警方是在波爾斯頓於2025年1月產...CTWANT ・ 17 小時前
買一個便當就出事！台南警屆退小隊長遭檢舉「浮報加班費」被法辦
台南市某警局王姓小隊長2024年間某日，在勤務中外出買便當時與民眾車輛在無號誌路口發生車禍，後來王員已屆退身分懇求主管不要上報，儘管車禍發生當下都有依程序處理，如今卻又被同事檢舉浮報加班費，現已依貪污罪函送法辦，並調職到派出所管制。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳梅慧今冥誕！太子集團「19人交保」 粉專列生前事蹟惹鼻酸
柬埔寨「太子集團」涉跨國洗錢，更透過加密貨幣詐騙、線上博奕，台灣檢近日大規模搜索，昨（4）日拘提25名被告到案，其中有19名被告分別被以3萬至100萬元不等金額交保。對此，臉書粉專「不禮貌鄉民團」表示，今日是已故的金融犯罪調查師陳梅慧的冥誕，而她一直到過世前都在跟詐騙集團作戰，這樣的巧合讓不少網友感到鼻酸。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陷「普發現金一萬」詐騙 台北婦接一通電話被騙300萬
政府普發現金一萬元登記將於11月5日開放，詐騙集團卻趁機行騙！台北市一名婦人遭詐騙集團謊稱有人盜用其個資辦理普發現金，並被轉接假檢警聲稱需代管財產，導致損失300萬元。警方已逮捕一名25歲張姓詐欺車手，該名車手坦承每跑一單能獲得十萬元，並已將詐騙所得全數上繳。警方呼籲，政府發放現金不會要求監管帳戶或匯款，如有疑問應撥打165反詐騙專線查證，以免遭受更大損失！TVBS新聞網 ・ 1 天前
陳志副手月砸百萬包養龍亨妹 誇「台灣妹最讚」！太子高層奢華生活全曝光
自柬埔寨起家的跨國詐騙集團「太子集團」在台的金流與招待網絡全面曝光。台北地檢署4日指揮法務部調查局、刑事警察局及大安分局兵分47路搜索全台據點，拘提25人到案，其中包括太子集團台灣最高階幹部王昱棠、特助李守禮與人資長辜淑雯等人，全案依《組織犯罪條例》、《洗錢防制法》與賭博罪偵辦中。鏡報 ・ 19 小時前
黃金7條、現金丟在公園花圃 找到失主為67歲獨居男子
苗栗市貓裏山公園有民眾今天上午運動時，在忠烈祠廣場旁花圃，發現7條黃金及新台幣、人民幣現鈔，初估價值高達新台幣500多萬元，但民眾只敢圍觀不敢靠近，還懷疑是詐騙，市公所已通報苗栗警方找尋失主。警方調閱監視器和銀樓銷售紀錄，中午確認失主為獨居的67歲男子，警方已將男子帶回警局製作筆錄後，並返還這批金條與現鈔。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
豪奢裝潢！傳太子集團招待所設台北101 交保女助理意外成「嬌點」
即時中心／顏一軒報導柬埔寨「太子集團控股」陳志等人涉嫌詐欺、洗錢等罪，遭美國檢方起訴，並制裁相關涉案公司與個人資產，昨（4）日北檢查扣太子集團在台資產逾45億元，並兵分47路大搜索、約談相關人士。其中以15萬交保的天旭總經理李添在台秘書劉純妤，由於穿著火辣加上身材姣好，因此備受外界關注；而外傳太子集團的私人招待所，竟然就設在台北101大樓，且內部裝潢相當豪奢。民視 ・ 1 天前
太子集團涉洗錢45億 擁11戶豪宅+48車位 「在台操盤手」現身
太子集團涉嫌跨國詐騙遭搜索！警方在台47處行動，查扣高達45億不法資產，包含北市大安區11戶豪宅和48個車位，顯示其驚人財力。集團在台重要操盤手終於現身，包括涉協助洗錢的施姓、黃姓女子等人。檢調發現，太子集團在台涉四大違法，犯罪版圖更擴及帛琉，然而幕後首腦陳志仍在逃！TVBS新聞網 ・ 1 天前
謝侑芯遭毒殺？扯出黃明志 馬國1神秘單位追查「關鍵進度曝光」
台灣網紅「護理女神」謝侑芯日前在馬來西亞猝逝，全身赤裸陳屍飯店浴缸內，歌手黃明志當時也在現場，毒品尿檢呈陽性反應。黃明志被大馬警方發布通緝後，5日凌晨才在律師陪同下現身警局說明。據悉，謝侑芯命案爆發後，警方立即動員重案組D9介入偵辦，全案在他們主導下秘密進行。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
偷到媽祖頭上！南方澳「珊瑚媽」飾品遭竊 警12小時順利逮人
即時中心／梁博超報導宜蘭南方澳進安宮的「寶石珊瑚媽祖」神像，被譽為全台唯一且是全球獨一無二的藝術品，然而昨（5）日凌晨竟有竊賊闖入，只花45分鐘就把兩尊媽祖身上十幾條飾品全偷光，其中還包含單價高達2百萬的珊瑚項鍊，廟方粗估損失超過2千萬！所幸警方歷經12小時迅速破案，分別在台北和台中逮到2名竊賊，失竊珠寶也順利全數取回，全案將依刑法加重竊盜罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。民視 ・ 1 天前
女騎士恍惚闖紅燈遭攔查 意外揪出假檢警詐騙案｜#鏡新聞
台中一名女子，騎車闖紅燈遭警方攔查，當時員警看她神情恍惚、停車的時候，連手都在發抖，警方進一步詢問才得知，這名女子自稱接到台北地檢署檢察官的電話，聲稱她的帳戶涉及詐騙，要求她到地檢製作筆錄，如果不配合就凍結帳戶，女子急得立刻騎車出門，在途中闖紅燈被攔下，意外阻止一場詐騙。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
太子集團二當家收押 辜淑雯密訊中國籍要角「刪對話滅證」
社會中心／綜合報導從事跨國詐欺、博弈的柬埔寨〝太子集團〞，將觸角伸進台灣，大量購買豪宅、豪車來洗錢，光是台北市的和平大苑就有11戶，超跑也有26輛，總價值高達45億，北檢拘提太子集團在台主嫌王昱棠，以及二當家辜淑雯，還有三名核心幹部，辜淑雯率先遭收押，旗下博弈公司涉嫌洗錢，警方攻堅畫面曝光。民視 ・ 11 小時前
獨／台中越南移工販賣狗肉 「晶片認證」讓飼主心碎
台中警方與動保人士聯手逮捕一名涉嫌非法販售狗肉的越南籍移工，現場查獲多把刀械、磅秤等作案工具，冰箱中還發現疑似保育類水鹿遺骸！經確認，部分狗肉含有晶片，竟是飼主走失多時的愛犬「多多」。據統計，這些捕狗移工年獲利恐高達新台幣2000萬元，引發社會關注動物保護議題與現行法規漏洞。動保人士呼籲中央修法，以防止類似事件再次發生！TVBS新聞網 ・ 1 天前
太子集團詐45億為何輕易交保？郭正亮爆警政署專家驚人回應：監獄不夠
檢調偵辦太子集團跨國詐騙洗錢案，查扣不法所得超過45億元，昨（4）日拘提主嫌王昱棠等25名被告到案，其中一名外貌姣好的特助劉純妤15萬元交保後笑著離開，引發網友熱議，也有不少人質疑為何台灣對於詐騙案總是輕判，甚至是在第一時間就交保？對此，前立委郭正亮在節目《大新聞大爆卦》表示，自己曾就這個問題去請教警政署專家，結果竟得到對方「監獄不夠」的回覆，讓他十分驚......風傳媒 ・ 14 小時前
炫富兼保值！太子集團擁11豪宅26名車 檢警揭詐團洗錢手法
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團洗錢案，4日專案小組發動搜索行動，據了解，該集團在台涉及線上博奕、違法洗錢、隱匿犯罪資產及帛琉置產等犯罪行為，核心成員則是天旭國際科技公司負責人王昱棠及人資主管辜淑雯；該集團在台購置大量豪宅及名車，全因這類資產較為保值，成為詐騙集團最佳洗錢工具。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前