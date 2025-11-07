槍殺降兵犯戰爭罪 俄軍戰俘被烏克蘭法院判無期徒刑創首例

2025年11月6日，俄軍士兵庫拉修夫在烏克蘭扎波羅熱法院出庭，他殺害一名已經投降的烏軍士兵，後來自己也被俘，面臨無期徒刑。路透社



一名被烏克蘭俘虜的俄軍士兵，涉嫌在去年年初殺害一名已經棄械投降的烏軍，還企圖賴給其他已經陣亡的軍護，結果被3名同被俘虜的同袍指認。烏克蘭法院6日判處該名俄軍士兵無期徒刑，是俄烏開戰以來首個因為殺害降兵而被判處終身監禁的案例。

綜合英國廣播公司（BBC）與美國有線電視新聞網（CNN）報導，27歲的俄國士兵庫拉修夫（Dmytro Kurashov），於2024年1月6日上午在俄國東南部札波羅熱州（Zaporizhzhia）進攻烏克蘭村莊時，近距離槍殺了已經投降的41歲烏克蘭士兵霍德紐克（Vitalii Hodniuk），犯下戰爭罪。

據調查，霍德紐克在交火中耗盡彈藥，從掩體走出來時高舉雙手，明確顯示他未持有武器、打算投降，並且依照俄國士兵要求而跪下，但卻在跪下的同時，近距離被庫拉修夫以步槍擊斃，當場死亡。

庫拉修夫所屬部隊後來被烏軍擊潰，不少人被俘虜。庫拉修夫一度認罪，後來又翻供，聲稱他認罪只是為了加速審判進度，希望自己可以在俄烏換囚時獲釋；他堅稱，是一名俄國軍護（後來陣亡）槍殺了霍德紐克。

但庫拉修夫的說法，連自己人都聽不下去。另外3名被俘的俄國士兵作證，他們看見庫拉修夫呼籲敵軍投降，然後霍德紐克手無寸鐵、高舉雙手出現，當時附近也傳來爆炸聲響，大家忙著找掩護，雖然他們都沒有直接目擊庫拉修夫開槍，但槍聲響起時也只有庫拉修夫在那邊。

其中1名證人還指出，庫拉修夫指控的那名軍護，當時根本就不在現場。

庫拉修夫本人從未出庭作證。其律師稱，他已真心悔過，而且認為自己只是奉命「不留活口」。烏克蘭檢方則表示，庫拉修夫毫無悔意，在審判期間都顯得麻木冷漠。

庫拉修夫所屬的部隊是「風暴V」（Шторм-V），這是俄國開給罪犯爭取特赦的部隊，代表部隊成員都有犯罪前科。這支部隊通常沒有經過什麼戰場訓練，常被派去前線當砲灰，或者進行所謂「絞肉機」式的消耗打法。

庫拉修夫因竊盜罪而被判入獄，2023年11月與俄國國防部簽約入伍，代表他加入部隊不久之後就犯下殺害降兵的罪行。

據烏克蘭總檢察長辦公室今年稍早表示，截至今年5月5日，已針對268名烏克蘭降兵被殺害的案件，展開75項刑事調查。另一方面，俄國俘虜的烏軍也有人被指控處決戰俘，不過數量較少。

