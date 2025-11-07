槍毒不離身！通緝犯攜女友躲南投山區 警攻堅逮人扣衝鋒槍

北市刑大日前接獲線報，於南投山區逮獲一名通緝犯，並在其身上起獲一把制式衝鋒槍。(圖／翻攝畫面)

台北市政府警察局刑事警察大隊日前接獲線報，掌握一名34歲隨身持有槍械的朱姓通緝犯藏匿於南投埔里山區。警方經長期跟監蒐證後，日前見時機成熟，一舉前往逮人，當場在朱男身上查獲一把制式QC10 衝鋒長槍 1把、子彈、拋棄式彈殼、空彈殼及底火 若干、三級毒品愷他命（K盤）、改槍工具 一批（包含電動起子、尖嘴鉗、六角工具組等）。

據了解，34歲的朱姓男子有多項詐欺與違反槍砲彈藥刀械管制條例前科，其也曾一言不合當街對對方開槍，今年2月因多次傳喚未到，遭到通緝，朱男也因此帶著女友藏身於南投埔里山區，投靠朋友。

警方日前接獲線報後，見時機成熟之際，破門攻堅將朱男逮捕到案，同時在朱男身上查獲一把制式 QC10 衝鋒長槍 1把、子彈、拋棄式彈殼、空彈殼及底火 若干、三級毒品愷他命（K盤）、改槍工具 一批（包含電動起子、尖嘴鉗、六角工具組等）。全案依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》及《毒品危害防制條例》等罪嫌，移送南投地檢署偵辦，警方並將持續向上溯源，追查槍械及毒品來源，刨根究底。

臺北市政府警察局刑事警察大隊將持續強化查緝非法槍械與各類毒品，嚴正執法、全力打擊不法，阻絕黑槍與毒品危害，維護市民生命財產安全，打造安全無虞的生活環境。

