槍砲犯衝撞屏警追捕開逾40槍 破車窗逮人3警傷手腳

（中央社記者李卉婷屏東縣30日電）屏東縣警察局東港分局今天偵辦一起槍砲案件，犯嫌拒捕開車亂竄、衝撞員警，警方開逾40槍回擊；最後破窗逮人，3名員警手腳分別擦挫傷幸無礙，全案警方調查釐清中。

屏東縣警察局東港分局副分局長郭峻宏今天接受媒體聯訪表示，今天上午11時許，員警持屏東地檢署拘票及法官核發搜索票，欲拘提涉嫌槍砲案件犯嫌，執行拘提時因犯嫌衝撞員警，為避免員警遭危害，因此使用警械制止後破窗拘提犯嫌。

郭峻宏說，追捕過程中，有3名員警受傷，其中2名在破窗時割到手腕，另1名則是遭犯嫌汽車保險桿掉落割傷腳踝，所幸均無礙。

東港警方表示，涉及槍砲案件的李姓男子長期擁槍自重，先前有2次拒捕情形，為求慎重起見及安全，任務配備衝鋒槍及90手槍，並組成專案小組跟監，行動前2天李男開車均行駛在大馬路間，員警不敢貿然行動；今天上午發現李男車輛駛入南州鄉一處農舍中，專案小組埋伏圍捕。

東港警方說明，未料李男見警方上門後，竟開車亂竄衝撞，員警安全起見，共開逾40槍，也查獲槍枝，全案正在清查有無共犯、槍枝來源中。

從現場畫面可見，犯嫌車輛也因為撞擊，車頭近乎全毀，可見撞擊力道之大，而車身也有多處彈孔；東港警方表示，全案沒有人員受到槍傷。（編輯：陳仁華）1141230