槍砲犯開車衝撞 屏警持「烏茲衝鋒槍」掃射40多槍

屏東有一名槍砲前科的嫌犯，先前兩次衝撞員警逃逸，今（30）日中午警方聲請拘票，大陣仗全副武裝逮人。（圖／東森新聞）





屏東有一名槍砲前科的嫌犯，先前兩次衝撞員警逃逸，今（30）日中午警方聲請拘票，大陣仗全副武裝逮人，嫌犯三度開車衝撞，員警立刻持烏茲衝鋒槍掃射，總共開了40多槍，車身滿是彈孔，保險桿也撞掉了，嫌犯終於被制伏，不過抓捕過程中，兩名員警破窗時被玻璃割傷，還有一名員警被掉落的保險桿割傷腳踝，幸好傷勢都沒有大礙。

嫌犯開車衝進牧場，車輛撞的稀巴爛，車頭幾乎全毀，近看板金都是彈孔，雙邊的玻璃也都碎到整片掉落，整台車包含內部破破爛爛，四處都是彈孔痕跡，警方為了抓捕這名可能持有槍械的嫌犯，偵查隊長親自帶隊出動，全副武裝帶烏茲衝鋒槍，遭到嫌犯衝撞後掃射40幾槍制伏嫌犯，不過傷兵不少，有3名警察受傷當場流血。

東港分局偵查隊長葉憲威：「破窗的時候被玻璃刮傷割到，把人抓出來，總共三位（受傷），有一位跟我一樣是手，有一位是腳，在跑的時候因為那個保險桿掉了，被保險桿整個去拉到。」

最終在嫌犯車上搜到一把改造槍枝，事發在30日中午屏東縣南州鄉的一處牧場，李姓嫌犯這兩個月以來，曾兩次衝撞警方拒捕，一次在潮州、一次在東港，警方閃過沒有受傷，不過早已鎖定這名有槍砲前科的李姓嫌犯，向法院聲請拘票後前往逮人，沒想到第三次抓捕行動，李姓嫌犯竟然又開車衝撞，不過這次警方做了萬全準備，舉起衝鋒槍朝著車輛開槍，開了超過40槍阻止嫌犯再度逃脫。

東港分局副分局長郭峻宏：「執行拘提時，因犯嫌駕車衝撞員警，為避免員警生命身體遭受危害，因此使用警械制止後破窗拘提犯嫌，全案仍在調查中。」

根據了解，李姓嫌犯居無定所，但常到朋友工作的牧場休息，這回遭到警方圍捕，第一反應就是衝往牧場，還把大門給撞歪了，甚至間接導致三名員警受傷，幸好傷勢都沒有大礙。

