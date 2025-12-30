槍砲通緝犯拒捕「開車衝撞」 警連開50槍壓制3警傷

屏東縣 / 綜合報導

屏東縣警方抓捕通緝犯，圍捕過程中開了50槍，情況驚險。警方掌握消息，槍砲通緝犯李姓男子，窩藏在南州鄉一處牧場，他被包圍時，不但拒絕配合，還開車衝撞警員，警方當場開了大約50槍反擊，並且擊破車窗，順利將他制伏上銬，衝突過程中，3名警員受到輕傷，還好包紮止血後，沒有大礙。

黑色轎車車頭撞毀，車身板金還明顯可以看到，好幾處被打穿的彈孔，彈著點密密麻麻，整輛車幾乎被打成了蜂窩，車窗玻璃也都破了。屏東縣警東港分局偵查隊長葉憲威說：「破窗的時候，被玻璃噴，所以等一下再去醫院。」

30日中午，屏東警方來到南州鄉1處動物保育牧場，圍捕槍砲通緝犯李姓男子，這名男子不但拒絕配合，甚至還開車衝撞警員。屏東縣警東港分局偵查隊長葉憲威說：「一定是他有撞我們，我們才會使用警械啊，你看這個門，撞歪了啊，這個門，本來已經撞到90度了。」

牧場大門都被撞歪了，警員擔心轎車持續衝撞可能會危及生命安全，立刻開了大約50槍反擊並且擊破車窗，當場將他制伏上銬，雙方爆發衝突的時候，3名警員受到輕傷，2人被玻璃割傷流血，1人腳踝撕裂傷送醫縫了5針。屏東縣警東港分局偵查隊長葉憲威說：「(傷口)先來清一下，因為從11點多到現在，還沒有時間去醫院。」

警方調查，李姓男子居無定所，經常來朋友的牧場，就怕倉庫裡面還藏有槍支彈藥或者毒品，警方抓到人帶著他，持續在裡裡外外仔細搜索，是不是還有共犯在逃，警方正在擴大清查。

