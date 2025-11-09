槍砲、毒品前科駕駛凌晨訪友 找17歲網友陪同 遇警還丟包

嫌犯企圖衝撞站在車頭的警察。警方一邊開槍一邊閃躲。（圖／TVBS）

高雄新興區，9號凌晨這起警方開6槍的案子，經過了解，駕駛雖然第一時間落跑，但留下另外一名17歲的同夥，經過了解兩人是上網認識的朋友，都住在北高雄的原縣區，當時，到市區找朋友，結果朋友還沒到就遇到警方盤查，還好目前警方很快就掌握到35歲黃姓駕駛的身分。

嫌犯企圖衝撞站在車頭的警察。警方一邊開槍一邊閃躲。（圖／TVBS）

監視器畫面顯示，當警方盤查時，黑色小客車突然移動，企圖衝撞站在車頭的警察。警方一邊開槍一邊閃躲，後方戒護的警察甚至因此鞋子掉落地面。儘管警方開了6槍嚇阻，黃男仍然逃離現場。槍聲驚動了附近居民，有民眾表示被槍聲嚇到起來上廁所，不敢出門，只敢在陽台稍微觀望。另有居民簡單描述事件是「開車撞警察，想要逃跑」。有些居民出門查看情況，發現地面上有彈殼，隨即迅速離開。

廣告 廣告

黃男衝撞警方突圍後，先沿著七賢路往東逃逸。（圖／TVBS）

當黃姓男子駕車逃離時，同車的17歲少年仍留在現場。這名已經輟學的少年與黃姓男子是在網路上認識的朋友。當天是因為黃男邀約他到市區訪友，兩人才會一起出現在該地。他們的車輛因違停且未熄火，形跡可疑，才引起警方注意進行盤查，結果少年被黃男丟包在現場。

事發地點緊鄰七賢路的酒店，附近還有釣蝦場，車輛違停在十字路口且未熄火的情況特別引起警方關注。黃男衝撞警方突圍後，先沿著七賢路往東逃逸，接著進入國道北上，最後回到住家附近躲藏。警方表示，黃男除了有槍砲彈藥及毒品前科外，盤查時身上還有濃濃K他命氣味。至於黃男當晚是為了買賣毒品，或是有其他目的要跟友人會面，有待黃男落網後才能釐清。

《TVBS》提醒您：

◎珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬

◎毒品防制諮詢專線：0800-770-885

更多 TVBS 報導

俠盜獵車手？男拒檢「駕車衝撞」 警掛彩猛開6槍

借瑪莎拉蒂試車！無業男撞人肇逃17小時才到案 辯：無酒駕

BLACKPINK票3800元賣2.7萬 黃牛狠賺七倍價差

假志工竊「救命錢」送餐摸走13萬 還自拍

