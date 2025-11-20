槍給你！癡情越女1人闖柬埔寨法院劫6囚 真容曝光…被封「江湖最後大嫂」

越南女子於柬埔寨協助6名囚犯越獄，被封為「江湖最後大嫂」。翻攝畫面



這個案件堪比電影情節，一名癡情女為了入獄的男友，竟單槍匹馬前往劫囚，還成功逃亡。該案件就是發生在柬埔寨的離譜劫囚案件，引發國際討論。這一名越南籍女子，潛入法院停車場後，趁囚犯從囚車下來時，直接把手槍遞給男友，男友轉身立刻轟槍，女子與6名囚犯趁機逃出法院，全程都被監視拍下。該女子的行為，引發討論，甚至中國社群封她為「江湖最後一個大嫂」。

推主「德潤傳媒」在 X 上分享影片指出，案件發生在11月18日，柬埔寨東部地區與越南接壤的斯昆省法院發生一起武裝劫囚事件。上午8點50分左右， 6名涉及毒品販賣的男性囚犯被載往當地法院準備接受審判，在車輛抵達法院後，隨行法警打開車門，要求囚犯一一下車。

沒想到，一名囚犯就走向一旁，似乎已經鎖定一名停車場徘徊的黑衣女子，隨後女子就拿出一把手槍交給男友，男友立刻轉身朝法警開槍，女子與男友及其餘5名囚犯衝出法院大門，並搭上事先準備好的車輛展開逃亡。

柬埔寨警方當天傍晚，就成功逮捕包含劫囚女子在內的7人。不過，逮捕時也發生小插曲，因為當地媒體報導，越女與6名囚犯被逮捕時，被關在同一輛皮卡車內，同車的還有警察、記者，一名男記者竟當場觸摸女子臉部，輕蔑說道「臉頰真光滑」，另一名男記者更直接開黃腔，誇讚「她的胸部很大」，引發網路撻伐。

該事件引發不少網路討論，不少中國網友都稱「江湖最後一個大嫂」，因為這名越南女子藉著一己之力，成功登上了東南亞地區的新聞頭條，「單槍匹馬劫走 6 名囚犯的背後，竟只是為了拯救自己最心愛的男人」。當然也有不少網友認為，這名女子確實很勇敢，「但缺乏判斷事情是非對錯的智慧」。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

