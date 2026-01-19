槓上了！國土署談「土方之亂」：自己的大便自己收

藍委楊瓊瓔19日舉行「台中地區加速營建剩餘土石方去化協調會」，與會內政部國土署、台中市都發局、港務公司、營造公會、建築公會等代表。（温予菱攝）

土方之亂襲捲全台，台中港雖提出5公頃暫置區與143萬立方公尺的填方場使用，卻只能支撐1年使用量，其中暫置區更僅有1個月。對此，台中市都發局建議，中央應成立跨區域整合平台，協助媒合土方跨縣市調度去化；國土署營建管理組回應，自己的大便自己收，沒有叫別人收的，強調政策上路前已討論1年多了，要台中市長盧秀燕跳下來協調處理。

楊瓊瓔今舉行「台中地區加速營建剩餘土石方去化協調會」，與會內政部國土署、台中市都發局、港務公司、營造公會、建築公會等人。多家天然氣公司代表反映，現在連民眾自地自建、出土量不大的案件，都因土方無處可去，導致取得使用執照後，也無法申請台電與瓦斯接管；營造與建設業者則批，政策一刀砍下來，全國跳腳。

廣告 廣告

針對中部土方問題，國土署營建管理組長李守仁建議，中市府除盡速向高雄市政府學習，與高雄港合作經驗，用於台中港外，也應全面盤點市內閒置共有土地、土資場量能，並指出豐洲一處土地就很適合，另也細說台中港5公頃放置區，南部填方區年底預計可容納143萬立方公尺，北部填方區有390萬立方米，不過受限環評，至少要民國126年才有機會開放。

不過都發局表示，台中港若比照高雄港設置暫置區，現階段量能20萬立方公尺，僅能撐1個月，且港區動線等依港務公司訂定，至少需要10個月準備期，再加上台中港屬空污防制區，禁止柴油車進入等問題，直言實務面限制重重；豐洲公有土資場由水利局管理則已OT委外經營。

另外都發局也建議，中央應成立跨區域整合平台，協助媒合土方跨縣市調度去化；對此，李守仁直言，自己的大便自己收，沒有叫別人收的，也直言不要都是局處在做，盧秀燕也出面跳下來協調處理，強調政策上路前已討論1年多了。

楊瓊瓔說明，台中市一年出土量約658萬立方公尺，其中可直接利用者約446萬立方公尺，仍有212萬立方公尺須送土資場處理，但目前僅有台中港5公頃20萬立方公尺的暫置量能，等同9成土方無處可去，卻又限制不得運往外縣市。

針對業者提出工地對工地出土、收土的彈性作法，現行新制允許這種調度模式，楊瓊瓔呼籲，市府應立即協助業者，讓工程先動起來，並研議成立土方銀行或調度平台，以公部門力量統籌調配土方流向；另也喊話中央苦民所苦，盡速調整制度、補齊配套，必要時應檢討是否延後施行，否則公共建設與民間投資全面卡關，台灣的建設要怎麼走下去。

更多中時新聞網報導

揭祕施工亮點 淡江大橋體驗開跑

冰球樂團成軍13年 興奮5月唱進北流

國中小午餐免費 屏縣、嘉縣跟進