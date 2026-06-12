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美國環保署（EPA）近日宣布，已將加州指標性的汽車廢氣排放法規送交國會審查，此舉可能導致該法規遭到廢除。這也是川普政府為了阻止地方政府實施比聯邦更嚴格環保標準的最新攻勢，引發加州政府與環保團體的強烈反彈。

美國環保署（EPA）表示，先前在民主黨政府時期批准的加州豁免權，應該依據《國會審查法》（CRA）送交國會審查。這些法規包括加州的「先進清潔汽車I」（ACC I）標準，該標準允許加州制定比聯邦政府更嚴格的汽車尾氣排放限制，並要求車廠提高電動車的銷售比例。

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川普政府一直以來透過多種管道，試圖剝奪加州要求推廣清潔能源與電動車的權力。對此，加州空氣資源局主席 Lauren Sanchez 痛批，聯邦政府的舉動「違法且違憲」，剝奪了加州人呼吸乾淨空氣的權利，加州絕不會坐視不管。加州政府強調，這些環保法規為消費者節省的燃料費用，遠超過購買電動車的前期成本。

除了環保署之外，美國運輸部（U.S. Transportation Department）也已起訴加州空氣資源局，指控其零排放車輛與溫室氣體排放規則違法。環保團體「環境防衛基金」（Environmental Defense Fund）也聲援加州，批評環保署的行為不合法，並強調加州的法規能為數百萬飽受霧霾與煤煙之苦的民眾帶來更健康的空氣。

原文出處：槓上加州！美環保署將嚴格汽車減排法規送國會恐遭廢除

本文由AI協作，經編輯審核後發布