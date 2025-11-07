槓上南非 川普：美國官員不會出席南非G20峰會
法新社7日報導，美國總統川普(Donald Trump)表示，美國官員不會出席在南非舉行的二十國集團(G20)峰會，並重提已被駁斥的南非白人(white Afrikaner)遭到系統性「殺戮和屠殺」的說法。
川普9月時曾宣布，美國副總統范斯(JD Vance)將代替他出席11月稍後舉行的G20峰會，但他如今表示，美國代表將徹底缺席。
川普在自家的真實社群(Truth Social)發文說，G20在南非舉行真是奇恥大辱。「只要這些侵犯人權的事仍持續，就不會有任何美國官員出席」。
川普表示，南非白人、也就是南非的第一批歐洲定居者後裔，「正在遭到殺戮與屠殺，而他們的土地與農場被非法沒收」。
他還說，他期待在美國舉辦2026年的G20峰會。這位美國的億萬富豪總統，將具爭議性地在他位於佛羅里達州邁阿密的高爾夫度假村舉辦峰會。
川普今年1月重返白宮以來，在許多議題上對南非態度嚴厲，特別是他不實地聲稱南非進行「白人種族滅絕」。
川普5月在白宮會見南非總統拉瑪佛沙(Cyril Ramaphosa)時，曾出人意料地播放一段影片，旨在支持他聲稱南非白人遭到「種族滅絕」的指控。
南非政府已否認有任何這類政策。(編輯：宋皖媛)
