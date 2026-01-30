槓上卡尼 川普揚言將對加拿大製飛機課50%關稅 龐巴迪慘了

加拿大的龐巴迪和美國的灣流是競爭對手，環球系列飛機與灣流的最新機型爭奪全球市場占比。（圖片來源／白宮官網）

美國和加拿大之間關係進一步緊張，美國總統川普再出重拳，威脅要對任何賣給美國的加拿大飛機課徵50%的關稅。這凸顯出他與加拿大總理卡尼（Mark Carney）之間貿易戰升級。

川普揚言將撤銷龐巴迪的認證

《美聯社》報導，川普周四（1月29）在自家社群媒體Truth Social發布的這一威脅。先前他曾在上週末威脅，如果加拿大繼續推進與中國的貿易協議，美國將對加拿大進口商品加徵100%的高額關稅。但由於加拿大已經與中國達成多項協議，川普的威脅並未透露何時實施進口關稅的具體細節。

川普最新威脅說，他此舉是報復措施，因為加拿大拒絕為總部位於喬治亞州薩凡納的灣流航太公司（Gulfstream Aerospace）生產的飛機進行認證。

美國總統發文指控加拿大「錯誤、非法且一直拒絕」為美國灣流500、600、700及800型飛機和噴射機核發認證。

川普警告：「我們特此將撤銷他們的龐巴迪（Bombardier）環球快車（Global Express）噴射機和所有加拿大製飛機的認證，直到灣流（Gulfstream）獲得全面認證為止，這家偉大的美國公司本應在多年前就獲得認證。」

「如果出於任何原因，這種情況不能立即得到糾正，我將對加拿大向美國銷售的所有飛機徵收50%的關稅。」川普強調。

龐巴迪是加拿大最大的飛機製造商

這位共和黨總統表示，他「在此取消」龐巴迪環球快車公務飛機的認證。龐巴迪（Bombardier）是加拿大最大的飛機製造商，根據航空分析公司Cirium的數據顯示，目前美國註冊的環球快車飛機共有150架，由115家業者營運。

龐巴迪和灣流是直接的競爭對手，環球系列飛機與灣流的最新機型爭奪全球市場占比。

周四晚間，龐巴迪和加拿大交通部長的發言人均未立即回覆置評請求。

麥基爾大學（McGill University）的航空管理學教授格雷德克（John Gradek）表示，飛的認證關乎飛航安全，如今，川普將出於貿易因素取消認證，是史無前例的強況。

川普向卡尼發出另一個警告

「認證並非無關緊要，它是確保飛機安全運作的重要一步。沒有人針對灣流飛機，出於貿易因素取消認證資格的情況不應發生。」格雷德克說。

他說，實際上，許多灣流飛機已在加拿大獲得認證多年。

「實際上，這是川普向卡尼發出另一個警告，這簡直是走極端了，這是貿易戰的新一輪攻勢。」格雷德克說。

美國商務部曾在2017年川普總統第一任期對龐巴迪公司的一款商用客機徵收關稅，指控這家加拿大公司在美國以低於成本的價格出售飛機。美國當時指控，總部位於蒙特婁的龐巴迪公司利用不公平的政府補貼以人為壓低的價格出售飛機。

但是後來位於華盛頓的美國國際貿易委員會裁定，龐巴迪公司並未損害美國產業。

(原始連結)





