槓上媒體！白宮每週刊「假新聞黑名單」 點名記者示眾惹議

2025年5月9日，白宮發言人李威特主持記者會。路透社



美國總統川普持續槓上媒體，白宮週五（11/28）更在官網推出新專區，每週列出「違規」黑名單，公開批評並點名進行「扭曲」報導的機構與記者，加強對美國新聞業的攻擊力度。

英國《衛報》報導，白宮在該頁面頂端寫道「誤導、偏頗、爆料」 等文字，點名《波士頓環球報》（Boston Globe）、哥倫比亞廣播公司（CBS）及《獨立報》（The Independent）為「本週媒體違規者」。

白宮指控上述媒體「不實報導」川普（Donald Trump）對6位民主黨議員的言論。他們發布影片呼籲軍方人員拒絕執行非法命令，此舉引發川普在社群媒體指控民主黨人「犯下叛亂行為，應判處死刑」，並轉發包含「吊死他們」字眼的聲明。

白宮指出：「民主黨與假新聞媒體蓄意暗示川普總統曾向軍方人員下達非法命令。事實上，川普總統所頒布的每項命令皆符合法律程序。現任國會議員煽動美國軍隊抗命實屬危險行徑，川普總統已要求追究其責任。」

白宮網站還設有「冒犯者恥辱榜」（Offender Hall of Shame）專頁，上榜媒體包含《華盛頓郵報》、哥倫比亞廣播公司、美國有線電視新聞網（CNN）及MSNBC（現稱MS Now）。

訪客可從白宮的報導資料庫中查閱撰稿記者姓名，每篇報導皆標註「偏頗」、「失職」或「左翼瘋狂」等。當前排行榜顯示，《華盛頓郵報》位居榜首，MSNBC與CBS新聞分列二、三位。

此外，白宮網頁還將美聯社、《紐約時報》、《華爾街日報》、Politico及Axios等媒體列入其指控存在偏見或散播不實資訊的黑名單中。

川普此前已對《華爾街日報》和《紐約時報》提起訴訟，與美國廣播公司（ABC）和CBS達成法律和解，並屢次將主要新聞機構稱為「人民的敵人」。

近幾週，川普對女性記者的個人攻擊更趨激烈。本月初，當川普在空軍一號上被問及「淫魔富豪」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）檔案時，他將彭博社記者斥為「小豬」。

川普上週亦在社群媒體發文時，指稱《紐約時報》記者「是個三流記者，內外兼醜」，起因是該記者合寫的文章暗示川普年屆80已精力不濟。

