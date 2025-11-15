槓上沈伯洋 賴苡任再控：培養學生當情報員

▲國民黨青年軍賴苡任踢爆，民進黨立委沈伯洋拿「黑熊學院」的課程去台北大學通識課教學。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.03.12）

[NOWnews今日新聞] 國民黨青年軍賴苡任踢爆，民進黨立委沈伯洋拿「黑熊學院」的課程去台北大學通識課教學，沈伯洋回應，他本來就是台北大學副教授，現在在立法院是「借調」，老師寫講義、用教材，不是本來就應該嗎？賴苡任再嗆，沈伯洋根本邏輯死亡。

賴苡任說，沈伯洋在台北大學教授通識課程時，使用與黑熊學院相同的教材與課綱，已引發部分學生與家長的疑慮，相關教材內容與黑熊學院課程幾乎完全一致，課綱中甚至包含「掌握情報蒐集能力」等項目，引發家長擔心課程性質不符一般大學教學要求。

賴苡任進一步說明，根據通識課助提供給學生的訊息，沈伯洋於今年9月20日帶領學生參與黑熊學院的必修課程「藍鵲行動」。他指出，「藍鵲行動」在黑熊學院官網上被列為必修課程，且他手中也掌握疑似為「藍鵲行動台北大學課程參訪流程」的文件，顯示學生確實被帶至黑熊學院現場上課。

賴苡任認為，沈伯洋以校外參訪之名，實際將學生帶往黑熊學院參與課程，已不只是教材重疊的問題，而是直接讓學生接觸外部組織的課程內容，恐引發校園是否涉及外部組織活動的疑慮。他強調，家長關切的並非沈伯洋的教師資格、教學權限或教材來源，而是其通識課程與黑熊學院課程高度重疊，甚至一度讓學生難以區分兩者界線。

賴苡任指出，家長不滿的重點在於，大學通識課程不應與補習班性質的黑熊學院重複，更不應在未充分說明的情況下，要求學生參與外部機構的課程。他強調，許多投訴皆反映對課程內容、授課方式及校外教學安排的擔憂，期盼校方與授課教師能做出清楚說明，以消除學生與家長的不安。

