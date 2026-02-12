槓上王世堅！吳思瑤：不分族群都是挺台派 但高金素梅不是

民進黨發言人吳崢與政策會執行長吳思瑤召開「台美關稅談判滿意度民調」記者會。摘自民進黨YT



無黨籍立委高金素梅因涉及3大弊案遭搜索約談，民進黨立委王世堅稱「我認為她還是站在我們台灣派這邊」遭台派罵翻，王則反問原住民不是台灣派嗎？民進黨政策會執行長、立委吳思瑤今（2/12）表示，在台灣不分族群都應當是挺台派，不需要以族群分野，但高金素梅到中國參加九三閱兵大典、以「我們習近平」這種說法來質詢行政院長，希望王世堅多做觀察，她認為這並不是挺台派。

王世堅被質疑力挺高金素梅，引起黨內反彈，王世堅昨就反問說，原住民不是台灣派嗎？對此，吳思瑤今在「台美關稅談判滿意度民調」記者會回應，在台灣不分族群都應當是挺台派，男女老少都應當是挺台派，挺台派這件事情要以原住民族或是其他族群來分野，「也不需要」，因為不分族群都是挺台派。

吳思瑤表示，但是以她長期在立法院的觀察，高金素梅可以以立委的身分到中國去參加九三閱兵的大典，在立法院的議場、國會殿堂用簡體字的簡報來質詢行政團隊，或是在國會以「我們習近平」這種說法來質詢行政院長，這樣的言行是挺台派嗎？「我希望王世堅應當可以多做觀察，但我個人，我認為這並不是挺台派。」

民進黨發言人吳崢則表示，對台灣派的定義其實並不是現在最重要的事情，其實重要的事情是說，高金素梅身為國會的立委，到底有沒有涉入目前檢調所在調查的，包含詐領助理費的問題，以及包含外界所質疑的，背後會不會有中國的資金以及國安方面的疑慮，這才是關注的重點，這幾天大家有對於高金素梅的其人其事，有一些社群上各自的討論，一個立委涉入司法案件，檢調到國會搜索，這都是大事，重點關注應該放在高金素梅到底有沒有做這些行為，而不是各自對她有什麼觀感。

吳崢說，因為檢調現在正在搜索調查中，所以這個部分也尊重檢調，不給予過多的評論，但這兩天已經有一些在野黨的委員又出來攻擊司法、打擊第一線捍衛中華民國法治的檢調人員，包含在野黨立委羅智強等人，國民黨一直以來慣性的詆毀司法人員的努力，這是非常惡質的行為。

吳崢痛批，國民黨去年全台灣各地黨部涉入偽造文書的案件，當時國民黨為了偽造文書的罪犯，每一個攻擊賴清德總統、攻擊檢調、攻擊司法人員，還去衝撞北院，然而國民黨的組發會副主委、專委、全台各地的黨工，通通都認罪了。現在看到這些人認罪，再回去看去年的景象，不覺得荒謬嗎？這些人承認自己就是偽造文書的罪犯，罪犯去年還在大小聲，攻擊總統、攻擊檢調。

吳崢強調，相信如果高金素梅有涉入不法的行為，檢調會查個水落石出。如果她沒有涉入，相信檢調也會還她清白。請尊重檢調行使他們職權，因為他們是在維護中華民國的法治、維護國安，相信司法人員素質都非常的高，一定能夠把這個案子的真相好好的查個清楚。

吳思瑤也呼籲，希望在野黨的委員們，請尊重司法。台灣是法治國家，尊重司法而不是鬥臭司法。只要不違法，就不要害怕司法，更不需要來攻擊、打擊司法。

