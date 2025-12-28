槓上蔡英文！陳水扁專訪彭文正「我看不下去你被通緝」：回去關也要幫你作證

媒體人彭文正長期質疑前總統蔡英文論文造假，被檢方依加重誹謗、公然侮辱罪起訴後卻滯留美國未歸，法院在其未出庭後認定有逃亡事實發布通緝。而前總統陳水扁今（28）日在節目《有夢上水》跨海專訪彭文正，直呼看不下去他被通緝，更喊話彭文正回台開庭，「不用怕，我阿扁替你作證，若我因此要回籠被抓去關，沒關係，我關讓你恢復自由！」

彭文正表示，2020年他帶女兒去美國舊金山交響樂團面試，但出國沒多久後就突然收到開庭通知，當時疫情嚴重，回台灣都要隔離3周的時間，且開庭前一般應該都要先喬時間，卻被「偷襲」。他當時稱能以視訊出庭，結果法官開庭不到20分鐘，就問「被告為什麼沒來？」他的律師說人在國外沒辦法回來，沒想到法官就站起來直接退庭。

陳水扁直言，這樣不是逃亡，只是帶小孩去美國面試，說起來也只是很輕的案件，最後竟然被通緝「我在『鬼地方』時也曾因為身體狀況不好透過視訊開庭，為什麼你不可以？我真的看不下去。」

陳水扁也問「要不要闖關回台？」彭文正表示，可以，但會像前民眾黨主席柯文哲那樣不用理由被關1年，「我的案子僅次於扁案，跨海串證、換法官、吃案通通碰到，實在很榮幸。」

陳水扁說，如果蔡英文的博士論文真的存在，這是光宗耀祖的事情，為什麼教育部要封存30年，見不得陽光？「我必須打上最大的問號啦，見不得人啦。」

陳水扁喊話彭文正，「趕快回來不用怕，如果要開庭，我阿扁替你作證，若因為作證我要回籠被抓去關，沒關係，我關讓你恢復自由！」

