槓上賴清德？陳水扁喊「台南第一女市長」 陳亭妃回應了

民進黨台南市長初選倒數一個月，陳水扁日前表態力挺綠委陳亭妃，昨（7）日更直言「陳亭妃有99.9％機率成為台南有史以來第一位女市長」，引爆外界討論是否與總統賴清德意見相左。對此，陳亭妃今（8）日受訪時淡定回應「想太多」，強調總統了解台南，希望推出最強候選人，才能替2028年連任增添底氣。

民進黨將於明年1月12日至17日進行初選民調，台南市長之戰競爭激烈。陳水扁近來三度專訪陳亭妃，不僅親口表態支持，更稱她極可能成為台南400年來第一位女性市長，話題在地方政壇掀起震盪。

陳亭妃今日在立法院受訪時表示，感謝陳水扁一路以來的疼惜。她回憶，2008年選舉是她最危急的時刻，也是陳水扁最後一次替她站台。當時她不被看好，甚至難以找到重量級人士助選，還拜託前院長游錫堃先從南部折返台南力挺。她說，陳水扁是「台南的孩子」，了解這片土地上每位政治工作者的努力，也一直重視女性從政，當年正是他找呂秀蓮擔任副總統，進而讓國家迎來第一位女總統。

面對外界揣測陳水扁的表態是否形同與賴清德唱反調、而賴則被視為支持立委林俊憲？陳亭妃直言：「外界想太多」她強調，總統最了解台南的政治生態，目標一致，就是希望推出最能贏的候選人，唯有如此，才能在2028年讓中央執政更有底氣。

