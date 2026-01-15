槓上開花！詐欺通緝犯被查獲滿車毒 還帶警去查槍

黃嫌遭移送。（圖／翻攝畫面）





新北市新莊警方昨天（14日）深夜執行攔查勤務，發現一部共享汽車行經四維路時，未依規定使用方向燈，將轎車攔下後，發現車內黃姓駕駛是名應入獄服刑3年的詐欺通緝犯，而黃嫌相當配合地讓警方上銬，並坦承車內藏有大量毒品，後續更主動帶著警方前往在他的廢棄機車，交付改造手槍、彈匣以及子彈等物。

據了解，23歲黃姓男子因詐欺案遭判刑3年，但因未按時入獄服刑，本（1）月5日被台中地檢署發布通緝，昨天（14日）深夜駕駛共享汽車行經新莊區四維路一帶時，由於變換車道未依規定使用方向燈，被巡邏經過的警方察覺有異，攔停車輛要求他下車受檢。

黃嫌帶著警方前往他停放廢棄機車的地方，當場查獲改造手槍、子彈及彈匣。（圖／翻攝畫面）

黃男被警方攔下後，十分配合地蹲在地上接受警方盤查，被查出通緝身分後，乖乖被警方上銬，更主動表示車內有違禁品，經警方針對車輛搜索，在黃嫌身上、車內查獲大量卡西酮、安非他命、K他命等毒品。

黃嫌後續更主動向警方表示，自己有一部廢棄機車停放在新樹路一處社區停車場，車內放有槍械，警方今天（15日）凌晨，循線帶著他循址前往現場，由於他的機車鑰匙已經丟棄，警方只好大半夜拜託長期配合的機車行老闆起床到場協助開鎖，果真在車廂內查獲改造手槍1把、彈匣1個及9毫米子彈20顆。

警方在黃嫌的共享汽車上查獲大量毒品。（圖／翻攝畫面）

警方後續對黃嫌實施唾液毒品快篩試劑，發現呈現K他命、安非他命陽性反應，當場扣車並採集尿液送驗，詢後依毒品、公共危險、槍砲等罪嫌移送法辦，另外通緝部分也將解送台中地檢署歸案。

新北市警局說，「喪屍毒品」依托咪酯等新興毒品濫用情形嚴重，毒品危害已進入校園，施用年齡層下降，同儕間模仿學習，對青少年安全構成威脅；並提及民國113年7月及9月，市警局三重警分局警員與土城警分局派出所所長先後遭毒駕衝撞殉職，凸顯新興毒品濫用及毒駕對第一線執法人員與公共安全的高度風險。

新北市長侯友宜也指出，毒駕執法42天查獲832件案件，已占全年比例47%，市府已動用預備金補足毒尿及唾液快篩試劑，並宣示春節與尾牙期間將全面強化執法，「毒駕零容忍」，讓市民安心過年。

新莊分局則表示，將全力呼應市長、市警局指示持續加強線上盤查與路檢攔查力道，並配合毒品唾液快篩新制落實執行，以提高查緝毒駕及毒品犯罪效率。

警方查獲大量毒品。（圖／翻攝畫面）

