槓中國！濱崎步唱到底 蔣萬安：台北歡迎妳

▲日本天后濱崎步上海演唱會遭中國喊卡，仍堅持對空椅完成表演，表達無聲抗議！台北市長蔣萬安邀請濱崎步再來台北開唱，承諾再來台北將給上專屬驚喜。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗「台灣有事論」引發中國不滿，不但禁止民眾赴日本旅遊、不准進口日本水產外，就連日本天后濱崎步28日在上海的演唱會，也在開唱前一天被迫取消。這樣的做法沒讓濱崎步退讓，不僅對著空無一人的觀眾席完成演出，事後也在各大社群PO演唱會的照片，甚至轉發台灣媒體的報導，用行動表達她的抗議。對此，曾邀請濱崎步來台開唱的台北市長蔣萬安強調，非常歡迎她再來，會再給她驚喜。

蔣萬安表示，濱崎步上回來台灣辦演唱會時，有特別送上小籠包、鳳梨酥，也親自寫卡片給她，甚至送上她很喜歡的Hello Kitty的造型悠遊卡。因此，非常歡迎濱崎步再次來台北開唱，絕對會給她驚喜。媒體進一步追問「會再邀請她來嗎？」蔣萬安說，我們非常歡迎。

至於雙城論壇何時舉辦？蔣萬安說，現在時間確定再12月底，許多的行政細節還跟上海方正在協調，一但有確定結論，會跟大家報告。

▲日本天后濱崎步去年重返台北小巨蛋，台北市長蔣萬安特別送上Ayu最愛的hello kitty造型悠遊卡。（圖／取自蔣萬安臉書）

▲日本天后濱崎步去年重返台北小巨蛋，台北市長蔣萬安親自寫卡片給Ayu。（圖／取自蔣萬安臉書）

