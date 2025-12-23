槓子寮砲台公廁完工品質卻不佳 議員韓世昱促速改善

韓世昱議員服務處會勘槓子寮砲台設施。（記者李瓊慧攝）

基隆保存最完整的國定古蹟槓子寮砲台，近年遊客人數逐漸增加，卻長期面臨公共設施不足的問題，尤其缺乏公廁，對前來參訪的遊客及在地民眾造成諸多不便。基隆市議員韓世昱自民國一一二年起即持續關注相關議題，多次邀集市府相關單位進行現地會勘，積極督促市府推動改善。

在多方協調下，槓子寮砲台公廁工程終於完成，但韓世昱議員發現，公廁完工後仍存在使用品質問題，包括缺乏遮雨設施、遇雨時使用不便，以及供水系統不穩定，影響民眾基本需求。他隨即要求市府正視問題，持續追蹤改善進度，並爭取增設水塔以穩定供水，同時要求編列經費設置遮雨棚，確保設施真正符合遊客與居民的使用期待。

此外，連接山下教忠公園至槓子寮砲台的重要步道，先前因颱風侵襲導致部分路段受損，存在安全疑慮。對此，韓世昱也多次會勘現場，要求文化局分階段進行修復，確保步道安全與通行順暢，讓民眾能安心前往古蹟參觀。

除硬體建設外，韓世昱亦從整體觀光與環境教育角度提出長遠規劃。他指出，槓子寮砲台周邊歷史價值深厚，而山下的茵夢湖則擁有豐富的自然生態資源，兩者若能妥善串聯，將可打造兼具歷史教育與生態體驗的觀光廊帶，不僅深化民眾對臺灣歷史的認識，也能提升環境教育成效，進一步帶動基隆整體觀光發展。

韓世昱表示，從公廁、水源與遮雨棚等基礎設施改善，到步道安全與生態廊帶規劃，他將持續以實際行動監督市府落實各項建設，期盼讓槓子寮砲台成為結合文化、教育與觀光的重要據點，為基隆增添新的亮點。