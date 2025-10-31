槓桿、反向ETF操作 兩招致勝
台股投資工具多元，相較其他台股相關具槓桿特性的商品而言，槓桿／反向型ETF除了同樣具備固定槓桿倍數、手續費便宜外，ETF無須保證金管理，也無合約到期日、沒有到期平倉壓力，也不會有轉倉的價差風險，是想充分掌握台股多空契機的投資人可善用的投資工具。
在槓反型ETF方面，目前台灣市面上台股正2與反1的ETF各有四檔，分別由元大、國泰、群益與富邦投信所發行。
當前市場波動加劇，如何善用槓桿型與反向型ETF成為投資圈熱議焦點。富邦投信ETF投資團隊公開操作新法，指出掌握「漲勢／跌勢確立」時機，並於「重大事件重挫」出現時果斷入場、及時停利，是運用這類基金的關鍵心法。
富邦投信表示，槓桿型ETF與反向型ETF與一般被動追蹤指數型基金性質迥異，其特點是槓桿及複利效果：當大盤連續上漲或連續下跌時，加乘效果明顯；反之若市場進入震盪盤或拉回修正，亦可能造成損失。
舉例來說，在明確的漲勢行情中，正向槓桿加上複利效果可快速拉升報酬；而在明確的跌勢中，反向型ETF則為避險工具或各類型交易策略執行。該操作條件之一，就是必須有趨勢清晰、漲或跌連續且方向明確的盤面。
槓桿型及反向型ETF追求之正向倍數或反向倍數報酬率，僅限於單日，每日複利計算下，ETF的長期報酬率會偏離一般標的指數之正向倍數或反向倍數表現，較適合短期交易及持續關注與管理投資組合績效之投資人，不適合長期持有。
富邦投信建議投資人，槓桿型及反向型ETF操作流程可歸納為三階段：一、趨勢確認期：觀察大盤或標的指數出現低檔長紅或高檔急殺，此時可能出現多頭或空頭訊號，可嘗試小額槓桿型或反向型ETF進行操作。二、入場時機期：在趨勢明朗後（如連漲第三日或預期指數將出現連跌）則可加大部位進場；此時指數處漲勢強勢期或急跌過程，使用槓桿型及反向型ETF皆可做為搶短期的機會工具。例如若預測NASDAQ-100指數下跌，購買其反向ETF如富邦NASDAQ反1（00671R）能在指數下跌時掌握獲利機會。
三、停利與出場期：設定好停利點（如獲利達 10%、15%或依倍數預設），當指數反轉或盤整跡象出現時即出場，避免震盪盤打散。
總結來看，槓桿與反向ETF並非長期被動配置工具，而是一種策略性、波段型操作工具。在市場出現「明顯多頭」或「急速空頭」趨勢確立時，可成為放大機會或避險利器；相對地，在震盪盤階段、未見方向性之前，則應謹慎以待。富邦投信經理團隊建議，鎖定趨勢、短線操作、嚴格停利，三步驟做好才能善用這類ETF工具。
群益投信台股ETF研究團隊表示，由於台股市場環境瞬息萬變，產業輪動快速，選股不易，因此建議投資人可利用槓反ETF靈活操作，在多頭市場時利用槓桿型ETF放大投資效率，而在市場下跌時，也可利用反向型ETF進行避險，甚至在市場整理階段創造獲利機會，充分掌握台股多空投資契機。
更多udn報導
黃仁勳揪韓2巨頭嗑炸雞 「老么」穿最貴天價曝
遭美海關遣返！女團被帶到小房間 親曝恐懼經歷
錢飛了？普發1萬還沒到手就沒了 一票人吐原因
財閥偶像再+1？韓富三代將出道 身世1點遭質疑
其他人也在看
反向型ETF快進快出 適合三類投資人
富邦投信提醒，當市場進入震盪盤整、漲跌交錯，反向操作反而容易產生虧損，在操作反向型ETF，可鎖定重大事件市場重挫時，購買...聯合新聞網 ・ 35 分鐘前
前3季觀光逆差飆新高 旅遊網站搶客不手軟
今年前3季旅遊逆差高達805萬人次，日本仍是國人海外熱門目的地(圖/xframe)卡優新聞網 ・ 2 小時前
NPB》本季美夢破碎！阪神確定不放行陣中王牌才木浩人
日本職棒阪神虎隊王牌才木浩人，原先希望在本季結束後透過「入札制度」挑戰美國職棒，但球團今天（31日）緯來體育台 ・ 11 小時前
聯發科Q3毛利率探四年低點 上半年擬配29元股息
聯發科昨（31）日召開法說會並公布今年第3季財報，受產品組合轉差影響，毛利率下探至46.5%，達財測下緣區間，為17季以...聯合新聞網 ・ 35 分鐘前
外資大砍台積 台股尾盤翻黑
大盤本周上漲701點，在攀上28,527點新高後走勢震盪，昨（31）日開高後，持續處於盤上，但尾盤台積電遭1.4萬張摜壓...聯合新聞網 ・ 35 分鐘前
兩大警訊浮現 AI會崩盤嗎？一旦出現「元宇宙時刻」就快逃
市場研究公司 BCA Research 警告，當人工智慧出現「元宇宙時刻」時，即一家大型人工智慧公司宣布更多資本支出但其股價反而下跌，可能就是投資者該撤離的時候了。 隨著人工智慧（AI）熱潮將全球科技股推向極高水平，華爾街對於當前 AI 狂熱是否會演變成泡沫的爭論日益激烈。投資鉅亨網 ・ 1 天前
連虧9季引爆逃難潮！記憶體大廠「法說變法會」急殺22萬張大量淪跌停
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股今（30）日早盤小漲開出，加權指數在電子與金融族群撐盤下，一度上揚至28,527點，盤中維持紅盤震盪，整體氣氛偏穩。不過...FTNN新聞網 ・ 1 天前
坣娜因肺腺癌病逝 醫揭兩大成因
好醫師新聞網記者吳建良／台北報導 圖：台大醫師胸腔外科李章銘醫師／本報資料照片 已故女星坣娜的先生發文證實，坣娜是因為肺腺癌病逝；事實上近來由於低劑量電腦斷層的普及，讓肺部腫瘤得已好醫師新聞網 ・ 15 小時前
台積電突爆1.4萬張賣單...跌5元收1500元！誰做的？ 股市名師解析
台積電（2330）今（31）日最後一單遇逾1.4萬張賣壓，終場以1500元作收，下跌5元，跌幅0.33%，台股也隨之走弱，由紅翻黑，最終收在28,233點，下跌54點。 啟發投顧分析師李永年分析，台積電今日的爆量下跌，可能是基於近期股價漲幅較大，法人投資者選擇在此階段進行獲利了結。 儘管如此，李永年強調，台積電的長期基本面依舊強勁，尤其在AI需求持續升溫的背景下，未來業務增長潛力可期。因此，儘管短期內出現拉回，從中長期看，台積電仍具備向上的動能。 李永年補充道，台股整體市場也面臨類似情況，近來漲幅已較大，出現整理回檔的風險，但回調並不意味著市場基本面出現問題，反而是市場健康調整的跡象，還是提醒投資人應保持警覺，審慎應對短期波動。Yahoo奇摩股市 ・ 17 小時前
【台股10月風雲榜】上櫃20大衰股出爐！中光電、順藥全上榜 2檔「BBU飆股」也逃不過
台股今（31）日迎來10月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，10月以來跌幅前20大的上櫃公司中（註：經還原權息值），本次以北基（8927）跌得最重，跌幅超過3成，研發中風藥的生技股順藥也重跌27%。此外，BBU概念股加百裕（3323）、順達（3211）同樣下挫、無人機飆股中光電（4909）跌幅超過19%，也慘登上跌幅榜。Yahoo奇摩股市 ・ 16 小時前
單季獲利年增369%！這「砷化鎵代工廠」開盤即攻頂表態 3檔個股衝漲停
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導受到川習會利空、企業財報好壞參半，以及聯準會（Fed）對於12月是否降息表達不確定性，美股週四收盤四大指數全走跌，台股加...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
賺翻或慘賠只差一念！今年「最紅10檔ETF」績效天差地遠 冠軍狂飆53％、墊底竟慘摔7％
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股ETF市場今年風向急轉，主動式產品一舉搶下人氣榜席次。根據CMoney最新統計，今年十大人氣ETF名單首度出現兩檔主動式台...FTNN新聞網 ・ 1 天前
前3季每股虧2.81元！八大公股出脫這「IC設計廠」2千張 清倉萬海抱2.23億撤退
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（30）日終場跌7.21點，收在28,287.53點，跌幅0.03%，根據「玩股網」統計，觀察八大公股上市個股賣超方面，A...FTNN新聞網 ・ 1 天前
大摩點名看好！「這檔」第三季EPS寫2.05元…股價連6漲創高登強勢股王 網：開盤加碼
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導昨（29）日台股加權指數收28,294.74點，漲345.63點，漲幅1.24%，觀察昨日表現強勢個股，摩根士丹利（大摩）於最新報告中表...FTNN新聞網 ・ 1 天前
吳敏求「親自出馬」也沒用？ 旺宏再吞跌停板 外資才買一天就吐光
旺宏日前連日漲停衝新高點，來到39.70元，然而29日公布Q3財報後收益不如預期，每股虧損0.47元，對此，董事長吳敏致歉並承諾將「將重出江湖」，親自帶領團隊，在1年內做出成績。但這並沒有挽回投資人的信心，連兩日苦吞跌停板，跌破十日線來到31.20元。不過，傳言美系外資維持旺宏快閃記憶業務正向觀察不變，並將投資評等Overweight增持、目標價40元均保持不動。EBC東森財經新聞 ・ 20 小時前
第三季獲利轉盈！這「PCBA廠」開盤即鎖漲停 矽光子光環同入列6檔漲停股
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導受「川習會」登場激勵，台股今（30）日氣勢如虹，開盤即上漲逾120點，截止9點20分，加權指數上漲150.21點，暫收28,444.95點...FTNN新聞網 ・ 1 天前
婚事還沒結成 玉山金市值跌出台股前20強 一周蒸發485億元高過聘金
擁有近60萬股東的玉山金（2891）與三商壽（2867）婚事還沒成？未公告重訊惹議，昨天2家又雙雙於深夜公告，但今天玉山金股價仍慘跌到29.65元，30元大關失守，短短不到一周市值蒸發485億元還高過「聘金」，正式被緯創（3231）超車，擠出台股市值前20大榜單。Yahoo奇摩股市 ・ 20 小時前
法說失靈？光寶科重挫7%爆10萬張巨量 分析師示警：短線難回溫
電源供應廠光寶科（2301）昨日（29）召開第三季法說會，釋出今年AI相關營收提升至20%、明年挑戰40%且「AI趨勢不變，沒有悲觀的理由」等利多消息。不過早盤賣壓湧現，股價一度殺至跌停175.5元，終場跌幅收斂至7.18％、收在181元。也讓一票網友熱議「看法說內容還行欸」「彎腰撿光寶科？」「光寶科大逃殺」。分析師示警，想要逢低加碼的投資人，賣壓仍重，短線難以立即回溫，建議今日進場應分批操作。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
外資目標價喊上1695元！這檔PCB「攻漲停又熄火」？獲利了結大軍湧現仍漲破半根
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導AI伺服器需求持續火熱，PCB供應鏈再掀行情。台光電（2383）今（31）日盤中一度直衝漲停1,400元，尾盤獲利了結賣壓湧現，終...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
收盤／台積電尾盤摜壓20元！台股紅翻黑跌54點 PCB、封測成盤面亮點
聯準會釋出鷹派訊息、科技巨頭財報表現參差，加上美中貿易休戰消息未能提振市場信心，美股四大指數週四（30）日全面下挫，道瓊、那指與費半皆收黑，尤其Meta重挫逾11%，拖累科技股氣氛低迷。台股今（31）日開盤不受美股影響開高震盪，整場都維持紅盤，可惜最後一盤遭台積電摜壓20元，終場加權指數由紅翻黑下跌54.18點，收在28,233.35點，跌幅0.19%；成交金額5,581億元。櫃買指數則在中小型股點火下逆勢上漲0.87%，收264.31點，成交金額1,386億元。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前